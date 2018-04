Počty hracích automatů v Česku dramaticky klesly. Česko přestává být kasinem Evropy, říká Ondráčka

před 21 minutami

Podle údajů ministerstva financí, které do statistik zahrnuje také automaty, jež jsou povolené podle nového zákona o hazardu, jich je zhruba 30 000.

Praha - Z původních 130 000 hracích automatů jich je dnes v Česku povoleno 7043. Automaty díky novému zákonu o hazardu, který platí od roku 2017, z Česka mizí a tvrdý hazard postupně končí.

Na tiskové konferenci to dnes uvedl ředitel nevládní organizace Transparency International (TI) ČR David Ondráčka. Ministerstvo financí by však podle něj mělo co nejrychleji dokončit registr hráčů, který by zabránil ve hře například lidem pobírajícím sociální dávky.

"Dlouhodobý trend je pozitivní, regulace začíná fungovat a hracích automatů výrazně ubývá. Z původních až 82 lidí na jeden automat se dostáváme k evropskému standardu. Aktuálně je to 1503 lidí na automat," řekl Ondráčka.

V Praze podle něj klesl počet povolených automatů z původních téměř 16 500 na současných 1064, v Brně z 3500 na 31. "V řadě dalších měst tvrdý hazard mizí úplně. Přes pozitivně nastavený trend jsou však stále v hazardní problematice místa, kde je zapotřebí ze strany státu razantněji a důkladněji dopilovat koncepční opatření. Vůli ze strany vedení ministerstva financí cítíme," doplnil Ondráčka.

Česko podle něj přestává být kasinem Evropy. "To je skvělá zpráva pro všechny, kromě hazardní lobby. Beru za velký úspěch, že jsme ji pomohli přetlačit. Příběh nekončí, ale trend je pozitivní," podotkl.

Jako pozitivní vnímá také snižující se počet heren. Například v Brně podle něj jejich počet klesl ze 129 na pět. "V případě Žďáru nad Sázavou, kterému se říkalo Las Vegas Vysočiny, bylo před zahájením našeho tažení 190 automatů ve 24 hernách. Minulý rok byly zrušeny poslední tři automaty," uvedl Ondráčka.

Všechny uvedené údaje jsou podle něj aktualizovány ke 13. březnu. Jako příklady větších měst, kde se regulace hazardu příliš nedaří, zmínil Liberec, Plzeň a částečně Ostravu.

I přes klesající počet automatů a heren TI spolu se sdružením Občané proti hazardu upozornily, že k úspěšnosti boje proti hazardu je třeba udělat ještě několik opatření.

"Stát by měl dokončit registr hazardních hráčů. Ministerstvo financí by mělo úspěšně dokončit soutěž na zpracování registru a naplnit tak preventivní funkci nové legislativy. Stát by měl také navýšit financování prevence hazardu v rámci programu proti závislostem. A v neposlední řadě je třeba nadále pokračovat v boji proti nelegálnímu hazardu na internetu," doplnil předseda sdružení Martin Svoboda.

V internetovém hazardu se podle něj výrazně snížil počet nelegálních provozovatelů. Od začátku roku 2017 zastavilo svou činnost 39 firem, které porušovaly pravidla nového zákona.

"Dalších 13 subjektů činnost neukončilo, ale nelze u nich vložit peníze na účet či přijmout sázku. Více než 50 provozovatelů z celkových 77 tedy přestalo porušovat platnou legislativu. Stále však zůstává 25 společností, které pravidla nedodržují. Čtyři z nich fungují v českém jazyce," dodal Svoboda.