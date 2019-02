V Česku skončila čtvrtina heren, tvrdí ministryně. Už nejsme kasinem v srdci EU, říká

Aktualizováno před 34 minutami

Počet heren v Česku od začátku roku 2012 klesl o tři čtvrtiny na 1801. Počet automatů se snížil o 48 procent na 38 947. V Česku je aktuálně 457 obcí s úplným zákazem hazardu. Na tiskové konferenci to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministerstvo podle ní připravuje IT systém na ochranu hráčů před hazardem včetně registru vyloučených hráčů. Fungovat by měl začít v průběhu příštího roku.

"Česko přestalo být kasinem v srdci Evropy, zákon o hazardních hrách funguje. To je naprosto zásadní věc. V loňském roce byla znovu povolená drtivá většina kamenných provozoven. Platí v nich však nové brzdy jako povinná registrace hráčů, nabídka sebeomezujících opatření, povinné přestávky ve hře, zavírací doba nebo omezení reklamy," řekla Schillerová. Podle ní hazard téměř zcela vymizel z hospod, restaurací a barů, kde byl v minulosti povolován v rámci takzvaných zvláštních režimů. "V tomto režimu je v provozu už jen několik desítek posledních automatů, kterým doběhnou zbývající povolení v tomto roce a nebudou obnovena. Zákon o hazardních hrách hazard v hospodách a barech neumožňuje z důvodu jeho vysoké rizikovosti pro vznik závislosti," doplnila ministryně. Podle údajů ministerstva financí je v Česku aktuálně 457 obcí s celoplošným zákazem hazardu. Jde například o Prahu 2, Kladno, Českou Skalici, Klatovy, Český Šternberk, České Budějovice, Bohumín, Rokycany nebo Jihlavu. Celní správa v posledních dvou letech zadržela 2753 nelegálních automatů. Nejvíce v Praze (630), Jihomoravském (359) a Jihočeském kraji (223). Nejméně v Pardubickém kraji (66). Jsem ráda, že se zbavujeme nálepky ráje hazardu uprostřed Evropy. Naše regulace hazardu přinesla opravdový průlom! Od roku 2012 zmizelo z našich měst 48 % automatů a dokonce tři čtvrtiny heren. Stáváme se konečně normální zemí, která chrání občany před závislostí na hazardu. https://t.co/exMuEquFVD — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 6, 2019 V oblasti internetu byla podle Schillerové účinná možnost zařazení ilegálního provozovatele na takzvaný blacklist. Takovému provozovateli je blokován platební účet a internetová stránka. "Samotná možnost blokace měla velmi silný preventivní efekt, z trhu se dobrovolně stáhly desítky ilegálních provozovatelů. Na blacklistu je jich pouze devět, což považuji za velký úspěch. Nenaplnily se černé scénáře kritiků tohoto opatření, kteří strašili cenzurou internetu," uvedla dále Schillerová. Počet heren v Česku: Období Počet Leden 2012 7542 Leden 2014 6395 Leden 2016 4662 Leden 2018 2828 Září 2018 2097 Prosinec 2018 1941 Leden 2019 1801 Zdroj: ministerstvo financí Ministerstvo podle ní od příštího roku spustí IT systém na ochranu hráčů před hazardem včetně registru vyloučených hráčů. "Ten zamezí v hraní příjemcům sociálních dávek v hmotné nouzi, dlužníkům v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají," dodala Schillerová. Zákon o hazardních hrách nabyl účinnosti na začátku roku 2017. V hernách zavedl dvoustupňové povolovací řízení a omezil takzvané zvláštní provozní režimy, tedy hazard v restauracích, barech nebo na benzinových pumpách. U online her zavedl povinnost registrace na pobočkách.