Pobrexitové odchody. Některé e-shopy přestávají kvůli daním posílat zboží do Británie

Některé specializované internetové obchody z Evropské unie končí s dodávkami svého zboží do Británie. Informuje o tom dnes server BBC. Důvodem jsou daňové změny, které od ledna vstoupily v platnost v souvislosti s odchodem Británie z EU.

Se zasíláním zboží do Británie končí například nizozemský prodejce součástek pro jízdní kola Bike Bits. "Britská politika nás nutí ukončit vztahy s britskými spotřebiteli," uvedla firma na svých internetových stránkách. Přerušení aktivit ve Spojeném království "kvůli novým britským opatřením" ohlásil rovněž belgický obchod s pivem Beer On Web.

Tyto firmy si stěžují, že nyní v důsledku požadavků britských daňových úřadů čelí vyšším nákladům a větší byrokratické zátěži. Mezinárodní přepravci zásilek, včetně firem Federal Express a TNT, navíc upozorňují, že zavádějí příplatky na dodávky mezi Británií a EU. Zdůvodňují to náklady na úpravy svých systémů, které změny spojené s brexitem vyžadují, píše BBC.

Podle BBC zatím není jasné, kolik internetových obchodů z EU se rozhodlo přestat objednávky z Británie přijímat. Někteří prodejci doufají, že jejich přerušení dodávek do Británie by mohlo být pouze dočasné. Finská společnost Scandinavian Outdoor, která prodává oblečení a další potřeby pro outdoorové aktivity, například kvůli brexitu oznámila "dočasné" uzavření obchodu pro britské zákazníky. "Objednávky budou možné, jakmile bude vyřešena naše registrace k dani z přidané hodnoty v Británii a celkový proces prodeje do Británie po brexitu," dodala.