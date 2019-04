Plaťte podle toho, kolik odpadu vyrobíte. Stát chce novým zákonem omezit skládky

Opustit jednotné paušály pro vývoz komunálního odpadu a místo toho raději účtovat podle skutečně vyprodukovaného množství odpadu - k tomu chce obce přimět ministerstvo životního prostředí. Chystá proto nové zákony o odpadech a výrobcích s ukončenou životností, a to s motivačním balíkem. Ministerstvo počítá také s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu.

"Nový zákon bude obsahovat i pravidla pro PAYT (program EU "Plať podle toho, kolik odpadu vyhodíš", pozn. redakce) a bude směřovat plně k motivaci obcí a občanů snižovat odpad mířící na skládky a zvyšovat recyklaci," uvedla tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková pro Aktuálně.cz

Tedy - zákon jasně nastaví sazby a pravidla, aby si víc obcí zvolilo variantu, že začnou odpady vážit a účtovat podle skutečných kil, litrů nebo objednané frekvence svozu, napsaly Lidové noviny.

Půjde o přitom dobrovolnou možnost - radnice bude smět setrvat u paušálu, jehož maximální hranice se ale zvedne o stovku na 1100 korun.

"Dnes se ve většině obcí platí paušál, který nezohledňuje, kolik se toho opravdu vyhodilo a vytřídilo. Paušál platí obce svozovnám i lidé obcím. Pak jezdí poloprázdné vozy, ale účtují si za plné auto, a lidé platí stejně i za odvoz poloprázdných popelnic. Není to motivační," uvedla pro LN Roubíčková. Objevuje se ale i opačná situace - tedy nádoby často přetékající odpadky proto, že nejsou tříděny.

Úspory z vážení by měly plynout vedle domácnosti i obci. Opustit paušál se vyplatí i proto, že ministerstvo dotuje úvodní investici do kontejnerů a vah. Je to snazší u malých sídel, kde lidé bydlí v domcích, ale jde to i ve městech.

Vyšší poplatky za skládkování

Nový zákon o odpadech rovněž počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu. Od roku 2009 byla platba za ukládání komunálního odpadu na skládky neměnná a činila 500 korun za tunu. Podle nové legislativy by měl v roce 2030 dosáhnout poplatek za skládkování využitelného odpadu 1850 korun za tunu. Podle ČTK to dnes uvedl ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart. Zákon bude na začátku příštího týdne poslán do meziresortního připomínkového řízení.

Evropská směrnice o odpadech cílí na 55procentní recyklaci komunálních odpadů v roce 2025, na 60 procent o pět let později a 65 procent v roce 2035. Státům také ukládá povinně třídit bioodpad nejpozději od roku 2024, textil a nebezpečné komunální odpady pak o rok později.

Nový český zákon by umožňoval v roce 2035 skládkování pouze deseti procent komunálního odpadu. Energeticky využívat bude možné maximálně 25 procent odpadu. Zákon dále ukládá obcím povinnost splnit takzvané cíle třídění komunálního odpadu, které budou v roce 2025 činit 60 procent, o deset let později 70 procent.

V roce 2021 by měl poplatek za ukládání využitelného odpadu na skládky podle nové legislativy činit 800 korun, v roce 2025 už by to bylo 1500 a o pět let později 1850 korun. Podle Manharta stát současnou nízkou a neměnnou sazbou zvýhodňuje skládkování oproti jiným způsobům nakládání s odpady. Poplatek za zbytkový odpad by se měl do roku 2025 držet na 500 korunách, posléze se navýší do roku 2030 na 800 korun.

Výrazně snížit by se naopak měla cena za skládkování nebezpečného odpadu. Od roku 2009 činí poplatek 6200 korun, s novým zákonem by měl stabilně od roku 2021 zůstat na 2000 korunách. Zákon ale bude obsahovat povinnost, že na skládkách nebezpečného odpadu nebude moct být ukládán spalitelný odpad.