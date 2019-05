Kdo vydělá na volbách: Vládní strany jsou v minusu, trollové vysáli ze státu milion

Vítězství ve volbách se stranám nutně nemusí vyplatit. Zářným příkladem je hnutí ANO, které za propagaci své strany před volbami do Evropského parlamentu utratilo 35 milionů korun. Za 21 procent získaných hlasů a šest obsazených mandátů se jim však z české státní kasy vrátí "pouhých" 15 milionů.

Politické subjekty, které ve volbách do Evropského parlamentu získaly hlasy alespoň jednoho procenta voličů, dostanou od státu na úhradu volebních nákladů 30 korun za každý hlas.

Hnutí ANO, které volby vyhrálo a obsadilo šest mandátů v europarlamentu, musí na volby doplácet zhruba dvacet milionů korun. Volby vyšly draho také vládní ČSSD, která za 93 tisíc hlasů (téměř čtyři procenta) dostane přes 2,8 milionu korun. Nejen že sociální demokraté do Bruselu svého zástupce nevyšlou, na svou kampaň podle předvolebních diskusí vyčlenili 11 milionů korun a doufali v zisk alespoň sedmi procent.

Jsou ovšem strany, kterým se volby vyplatily. Přemluvit jednoho voliče za méně než třicet korun se podařilo například opozičním pirátům. Ti na kampaň utratili podle dostupných informací šest milionů korun. Od svých podporovatelů navíc strana před volbami vybrala v rámci crowdfundingové kampaně přes 588 tisíc.

V černých číslech skončí zřejmě i pokladna občanských demokratů. Ti na volby podle svých deklarací vyčlenili deset milionů, ze státní kasy se jim vrátí 10,3 milionu korun.

Husarský kousek se ovšem povedl formaci "ANO, vytrollíme europarlament". Tato recesistická strana získala ve volbách 1,56 procenta hlasů a skončila tak devátá nejsilnější v zemi. Od státu má nárok na více než 1,11 milionu korun. V děkovném tweetu strana vyjádřila zklamání, že neobsadila osm mandátů, jak si předsevzala. Cenu kampaně zatím nezveřejnila.

Přehled peněz, které získají politické subjekty za hlasy:

Strana Procenta Hlasy Peníze za hlasy ANO 21,18 502 343 15 070 290 korun ODS 14,54 344 885 10 346 550 korun Piráti 13,95 330 844 9 925 320 korun STAN/TOP 09 11,65 276 220 8 286 600 korun SPD 9,14 216 718 6 501 540 korun KDU-ČSL 7,24 171 723 5 151 690 korun KSČM 6,94 164 624 4 938 720 korun ČSSD 3,95 93 664 2 809 920 korun Hlas 2,38 56 449 1 693 470 korun EU TROLL 1,56 37 046 1 111 380 korun

Za úspěchem hnutí mohlo stát jméno podobné vítězi voleb. "Všimli si, že pod číslem šest, tedy pod nižším číslem, než máme my, je jiná strana, která má v názvu slovo ANO. Jak si procházejí těmi lístky, první, co vidí, je tohle. Až pak si přečtou jména na kandidátce a zjistí, že my máme až číslo třicet," říká o možném způsobu hlasování europoslankyně a lídr kandidátky ANO Dita Charanzová.

Každá z 39 stran a hnutí, které kandidovaly do europarlamentu, musela v rámci registrace uhradit poplatek 15 tisíc korun. Tuto částku nezaplatila Moravská a Slezská pirátská strana, a tak byla, podobně jako před pěti lety Československá strana socialistická, ze seznamu vyřazena. Kromě tohoto poplatku tak zřejmě satiristickému hnutí s kampaní nevznikly žádné náklady. Stranu totiž výlučně propagovala na sociálních sítích a v předvolebních debatách.