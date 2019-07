Paříž hodlá zakázat turistické autobusy v centru. Město už nezvládá nápor návštěvníků

Paříž má v plánu zakázat autobusům s turisty vjezd do centra města a přimět návštěvníky města k procházkám, jízdě na kole nebo veřejnou dopravou. Zákaz má pomoci při řešení stížností na obtíže způsobené masovou turistikou, řekl v rozhovoru s listem Le Parisien náměstek primátorky města Emmanuel Grégoire.

Náměstek uvedl, že situace v Paříži není tak špatná jako v Benátkách nebo Barceloně, které jsou doslova zaplavené turisty. Pařížané se však obávají přílivu turistických autobusů.

Paříží křižují desítky patrových vyhlídkových autobusů hop on - hop off, které přepravují kyvadlově turisty mezi hlavními památkami, ale také množství zahraničních turistických autobusů, které přivážejí cestovatele z celé Evropy.

Grégoire uvedl, že město čeká na nové zákony, které omezí autobusovou dopravu a zřídí parkoviště na okraji metropole, aby autobusy již nejezdily do centra. Nový francouzský zákon o mobilitě poskytne místním samosprávám více pravomocí při regulaci dopravy a nových možností přepravy, jako pronájem kol a elektrických koloběžek.

"Turisté mohou dělat to, co dělají všichni ostatní, a přejít na ekologicky šetrné možnosti mobility nebo využít veřejnou dopravu. Potřebujeme změnu," řekl Grégoire. Dodal, že by se tomu měli přizpůsobit průvodci turistů nabídkou cyklistických výletů s průvodcem nebo procházek se sluchátky.

Loni Paříž a přilehlý region Île-de-France navštívilo rekordních padesát milionů turistů. Jejich počet stoupl proti předchozímu roku o dva miliony navzdory protestům takzvaných žlutých vest proti vládě, které začaly v listopadu a občas je doprovázely násilnosti.

Francie je nejnavštěvovanější zemí na světě. Loni počet turistů v zemi stoupl na rekordních 89,4 milionu z 86,9 milionu v roce 2017.

Další radnice si zatím lámou hlavy, jak z turistů dostat peníze

Davy turistů trápí i některá místa v Česku. Například Český Krumlov na jaře zavedl poplatek za každý příjezd dálkového autobusu. Řidiči musí dvakrát za den zaplatit po 750 korunách. Město nedávno zdražilo i vjezd do centra. Řidiči, kteří nehodlají nechat své auto na některém z parkovišť mimo historické centrum, zaplatí za vjezd sto korun.

V nedávné době se v Českém Krumlově začalo mluvit také o možnosti zpoplatnění vstupu do centra města. Hlavním důvodem je jeho přeplněnost, díky velké spoustě turistů, kteří si jezdí Český Krumlov, plný historických památek prohlédnout.

Pro turisty je v Praze zpoplatněna například Zlatá ulička poblíž Pražského hradu. Ulici se lze prohlédnout pouze v rámci velkého nebo malého prohlídkového okruhu. Cena činí 250 respektive 350 korun.

Česká metropole v rámci zvýšení příjmů z turistů hodlá také zvýšit ubytovací poplatek za noc v Praze až na padesát korun. Ten by se měl dotknout nově i lidí, kteří radši než hotely vyhledávají ubytování například přes populární platformu Airbnb.

S turisty se snaží bojovat i další světová města. Omezit množství lidí, kteří městu přináší malý, nebo žádný příjem, se rozhodla například Palma de Mallorca. Hlavní město španělského souostroví Baleár zakázalo pronajímat turistům byty. Města se také snaží zakázat turistům jíst vlastní jídlo na veřejných prostranstvích. Ve Florencii můžete za toto dostat pokutu až 500 eur (13 000 korun).