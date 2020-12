Právě nevědomky procházíme obrovskou revolucí, řekl na fóru Envision ekonom Sedláček

Trendy, výzvy, příležitosti a hrozby se v roce 2020 překrývaly. Pandemie pomohla k urychlení digitalizace, díky které se podniky v nepříznivých podmínkách udržely v chodu. "Dozvěděli jsme se, že digitální svět je rychlejší, levnější, a ještě k tomu zdravý. Tato revoluce je ve srovnání s ostatními nejméně problémová," řekl na konferenci Envision Forum 2020 ekonom Tomáš Sedláček.

Pandemie donutila firmy digitalizovat, řada z nich ale na to nebyla připravena. "U mnohých firem se přeskočila etapa, ke které se budou muset vrátit a kterou vnímáme jako nejdůležitější - digitalizace není samoúčelná, měla by následovat firemní kulturu. Za poslední měsíce na to ale nebyl dostatek času," řekl na konferenci Envision Forum generální ředitel Microsoftu Česká republika a Slovensko Rudolf Urbánek.

On-line fórum uspořádal Microsoft spolu s poradenskou společností Accenture. Cílem konference bylo představit současné digitální trendy i vize budoucího vývoje.

Panelová diskuse MS Talks: SuperTalk, moderovaná Norou Fridrichovou, nabídla debatu o vizích na poli podnikání. Ty představil kromě Rudolfa Urbánka z Microsoftu, Davida Galowského z Accenture a Juraje Bóna z T-Mobilu i ekonom Tomáš Sedláček.

Hovořili v ní o digitalizaci firem, dalším vývoji regionu i o zkušenostech s tím, jak moderní technologie aplikovat v byznysu.

Masová migrace do digitálního prostoru

"Věděli jsme, že digitální svět je rychlejší a levnější. Teď jsme se ale dozvěděli něco, co jsme nevěděli - že tento svět je ještě k tomu zdravý. Člověk tam nemůže chytit virus ani bakterii. Do digitálního světa jsme se stěhovali celý náš život, ale nyní se to urychlilo. Co se stalo před osmi a půl měsíci už není přirovnatelné ke stěhování, ale k masové imigraci," řekl ekonom Tomáš Sedláček.

Kromě zdravotních rizik a omezení běžného života totiž vznikají kolem pandemie také výzvy a příležitosti k urychlení digitálních procesů. Hosté panelové diskuse tak rok 2020 vnímali z tohoto pohledu relativně pozitivně. "Protože je tato revoluce kladná a bezproblémová, tak si jí možná nevšímáme. Ve srovnání s ostatními, například francouzskou revolucí, je nejméně problémová," dodal Tomáš Sedláček.

Podle průzkumu společnosti Forrester většina firem buď už digitální transformaci podstoupila (36 procent), nebo v ní neustále je (30 procent). Regionální ředitel T-Mobilu nicméně zdůraznil, že firmy by si měly uvědomit, do jaké míry se s digitalizací ztotožňují.

"Stále je to spíše o tom, že děláme stejné věci, ale jinak než před několika lety. Výsledkem toho, že jsme přešli do home officu a digitálního prostředí, se pracovní čas natáhl a kalendář máme plný schůzek. Trvalo to, než jsme pochopili, že si musíme dávat až povinné obědové přestávky, abychom se z obrazovek odstřihli. Zůstává nám také prostor na 'digitální drinky', když nemůžeme do restaurací," řekl Juraj Bóna, chief country officer společnosti T-Mobile.

Podle Bóny jsou lidé přirozeně zvyklí udržovat sociální kontakt napřímo, tedy setkávat se tváří v tvář. "Nyní to musíme přehodnotit a přenastavit do budoucnosti, ale zároveň to dělat tak, abychom ty technologie využili na maximum." Primárním účelem digitalizace by podle něj měla být ekologická úspora - znamenalo by to například méně přesunů lidí mezi dvěma místy nebo menší spotřebu pohonných hmot.

Moudří investují a spolupracují

Ve více než čtvrtině firem (26 procent) zůstaly investice do digitální transformace stejné, u další čtvrtiny vzrostly o 5-10 procent, ukázal průzkum od Forresteru. Podle zástupce technologické firmy Accenture budoucnost přeje právě těm, kdo jsou i v době ekonomické krize ochotni dále investovat. "Nejmoudřejší investují v situaci, kdy ostatní šetří a kdy je šance změnit pozici na trhu. Firmy, které investovaly, vyrostly do výšin, ve kterých nebyly. A rostou dále," uvedl David Galowski, telco, media and high-tech industry CEE lead společnosti Accenture.

Dříve se velké společnosti uzavíraly a byly nekompatibilní se zbytkem konkurence. Dnes naopak dochází k otevřené spolupráci. Firmy se tímto způsobem snaží obsáhnout všechny technologické trendy a zároveň si určit, které z nich mohou buď pomáhat, nebo naopak škodit.

Příkladem je rozpoznání obličeje na mobilu, které pomáhá lidem se zrakovým postižením orientovat se v okolním prostředí. "Na jednu stranu vám pomůže daleko lépe stát se součástí skupiny lidí, která v místnosti je. Ta samá technologie ale dokáže v některých režimech porušovat základní lidská práva," mínil šéf česko-slovenské pobočky Microsoftu.

Za jakoukoliv technologickou inovací, která má zásadním způsobem přispět ke změně na světě, by tak podle něj neměla stát jen jedna firma. "Schopnost obsáhnout všechny technologické trendy, které máme, a určení, které nasazení je správné, pomáhá a které je nesprávné, nemůže být zodpovědností jedné technologické společnosti, ale celkového ekosystému," uzavřel panelovou diskusi Rudolf Urbánek z Microsoftu.