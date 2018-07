Odboráři se postavili proti personálním změnám ve vedení Českých drah

Odvolat pět členů dozorčí rady ČD a snažit se celý podnik apolitizovat je podle Odborového sdružení železničářů v současném systému nesmysl.

Praha - Odboráři na železnici nesouhlasí s důvody, které přiměly ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) k personálním změnám ve vedení Českých drah (ČD). Velké změny v managementu podle nich navíc povedou k destabilizaci podniku. Dnes to řekl místopředseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Vladislav Vokoun.

Řídící výbor ČD v pátek odvolal pět členů dozorčí rady ČD včetně jejího předsedy Milana Ferance (ANO). Novým předsedou by se měl stát na doporučení Ťoka bývalý ministr dopravy Petr Moos. Nová dozorčí rada by měla vypsat výběrové řízení na nové vedení firmy.

"Odůvodnění o liberalizaci nás nepříjemně zaskočilo. České dráhy jsou akciová společnost, a i přesto, že jsou ovládány státem, měly by v mezích zákona hájit především vlastní zájmy," řekl Vokoun. Liberalizace na železnici by podle něj měl být výhradně starostí státu a role ČD by měla zůstat v přizpůsobení se státem nastaveným pravidlům. OSŽ nesouhlasí ani s motivací ministra "apolitizovat" České dráhy. Podle Vokouna je to v současném systému nesmysl.

Odboráři kritizují i rozsah změn. Výměna většiny dozorčí rady a následně vedení celého podniku může podle nich vést k destabilizaci společnosti. Noví členové rady i managementu budou podle Vokouna potřebovat k zapracování určitý čas, což může negativně ovlivnit chod firmy.

Vokoun sice vítá zapojení akademiků do fungování drah, množství změn je však podle něj obrovským zásahem do fungování společnosti.

OSŽ kvůli situaci svolalo na úterní dopoledne jednání zástupců všech deseti republikových odborových centrál, na kterém by se odboráři měli dohodnout na společném stanovisku ke změnám v Českých drahách. Odbory zároveň chtějí vyzvat ministra dopravy k jednáním, na kterých by Ťok vysvětlil provedené změny a garantoval bezproblémový chod ČD.

Vedle Moose, který učí na Dopravní fakultě ČVUT, se stali novými členy dozorčí rady Karel Pospíšil z VUT Brno, Josef Kolář z Fakulty strojní ČVUT, Lukáš Týfa z Fakulty dopravní ČVUT a ředitel kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny Jan Štrof.

Členy rady zůstali Jan Pejša, Vladislav Vokoun a Antonín Leitgeb z OSŽ a dopravní odborník Vojtěch Kocourek. Spolu s Ferancem řídící výbor odvolal Jana Harta, Antonína Tesaříka, Tomáše Révezse a Milana Kucharčíka.