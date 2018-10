Luxus i účelná strohost. Banky si v Praze budují nové okázalé centrály za miliardy

Banky, konkrétně ČSOB, Komerční banka či UniCredit, sestěhovaly své zaměstnance do velkých, moderních, efektivně řešených administrativních center mimo nejužší centrum města. A další stěhování chystají, investice se pohybují v řádech jednotek miliard korun. Ve fotogalerii se podívejte, jakou architekturu zvolili.

Komerční banka má u stanice metra Stodůlky nové sídlo od roku 2012. To jí už ale kapacitně nestačilo a tak si přikoupila sousední novostavbu. Do ní se zaměstnanci od července stěhují ze tří starších domů v centru Prahy a ve Vysočanech. Do listopadu by měli být všichni sestěhováni. V obou novostavbách ve Stodůlkách bude pracovat dohromady kolem 2400 lidí. Obě budovy jsou propojené, průchozí jsou skrze třetí až šesté patro.

Komerční banka bude v centru metropole nadále vlastnit budovu na Václavském náměstí, která prochází rekonstrukcí. V ní bude pracovat část zaměstnanců, kteří pečují o firemní klienty a také privátní bankéři.

ČSOB se rozšiřuje v Radlicích

Svou centrálu rozšiřuje momentálně také ČSOB u stanice metra Radlická. Ta si už před 10 lety nechala postavit novostavbu, ve své době označovanou za nejekologičtější kancelářskou budovu ve střední Evropě. Ta novější, jež má být dokončena v příštím roce, bude technologicky ještě vyspělejší.

Do Radlic se přestěhují útvary banky, které dosud sídlily v různých částech Prahy - mimo jiné tréninkové centrum a některé dceřiné společnosti. Dohromady komplex nabídne více než 4 100 míst v open space kancelářích. Ty budou doplněné o spoustu pracovních stanovišť a odpočinkových zón. Například místností určených pro klidnou a nerušenou práci, pro telefonování, schůzky či kreativní workshopy.

J&T Banka vsadila na Invalidovnu

Novou centrálu si momentálně staví i největší tuzemská privátní banka J&T Banka. Vyrůstá u stanice metra Invalidovna a její náklady včetně vybavení nábytkem její vedení vyčíslilo na 1 - 1,2 miliardy korun. Osmipatrová budova pojme 750 lidí. Její kolaudace je v plánu na jaře 2020 a v létě téhož roku by se do ní měli přestěhovat zaměstnanci. Ti jsou momentálně rozmístěni ve čtyřech domech v okolí stanice metra Florenc.

Česká spořitelna chce oživit zanedbaný Smíchov

Celkem v pěti budovách na Praze 4 dnes sedí zaměstnanci České spořitelny. Největší banka podle počtu klientů v Česku loni určila lokalitu pro svou novou centrálu. "Ve finále jsme vybírali ze tří alternativ: jižní část Smíchovského nádraží, Hagibor u metra Želivského, a lokality u stanice metra Roztyly, která navazuje na Krčský les," říká Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny. "Vybrali jsme si Smíchov, protože si tato část města zaslouží rozvoj a kultivaci a my k tomu chceme přispět," vysvětluje Salomon.

Novostavba se stane součástí projektu Smíchov City, nové městské čtvrti developera Sekyra Group, kde vedle kancelářských budov vznikne bydlení pro víc než tři tisíce lidí, škola, obchody a zelené plochy.

Banka vypsala na novou centrálu mezinárodní architektonickou soutěž. Přihlásilo se do ní 166 ateliérů a spořitelna vybrala tři nejlepší návrhy: od sdružení ateliérů Baumschlager Eberle Architekten z Rakouska a českých Pavel Hnilička architekti, švédských Tham Videgard Arkitekter a německého studia Kleihues + Kleihues. Spořitelna se podle informací Hospodářských novin rozhodla dále spolupracovat s prvním jmenovaným sdružením.

Zaměstnanci spořitelny by mohli sedět v novém nejdříve v roce 2023. Nový komplex by měl pojmout kolem 3500 zaměstnanců spořitelny.

"Stavíme budovu, která by měla sloužit desítky let generaci lidí, která teď chodí do školy nebo ještě nezačala pracovat. To je pro nás výzva. Nevíme, kolik budeme za 10 let potřebovat jakých typů pracovišť. Nevíme ani přesně kolik budeme mít lidí," říká Salomon.

Část budovy by mohla sloužit projektům, které přispívají ke zvyšování finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. Podobné "muzeum" je součástí centrály Erste Bank (vlastníka České spořitelny) ve Vídni.