Vláda nezvládla komunikaci v pandemii, na zakázky dává málo peněz, tvrdí asociace

Objem veřejných zakázek v oblasti komunikace v pololetí meziročně vzrostl o 27 procent na 990 milionů korun. Jejich počet se snížil ze 434 na na 326. Zakázky ze státní správy se tak podílí na celkovém komunikačním trhu jen zhruba dvěma procenty. U zemí západní Evropy představují veřejné zakázky asi 15 až 20 procent. Uvedla to Asociace komunikačních agentur spolu s Asociací public relations (APRA).

"Aktuálně sice zaznamenáváme nárůst v objemu veřejných zakázek, ale jejich podíl v celkovém objemu komunikačního trhu je stále velmi malý a za vyspělými státy výrazně zaostáváme. Ideálním příkladem je například nezvládnutá komunikace vlády v době pandemie. Ocitli jsme se v době, kdy byla včasná, cílená a srozumitelná, tedy profesionální komunikace směrem k občanům klíčová pro zvládnutí pandemie. Ochota státu tak činit ale zamířila prudce dolů," uvedl ředitel asociace Marek Hlavica.

Například pětimilionové Irsko vynaložilo na covidovou komunikaci s občany v loňském roce 260 milionů korun, v Česku podle Hlavici žádná taková kampaň neproběhla. Letošní kampaň na podporu očkování iniciovala neformální iniciativa Cesta ven složená z odborníků na marketing, komunikaci, výzkum trhu a vysokých škol. Ve statistice se projevila dvěma zakázkami za 53 milionů korun.

Objem veřejných zakázek v oblasti reklamy a marketingu vzrostl v první polovině letošního roku meziročně téměř dvojnásobně, nicméně se pohybuje na 60 procentech celkových ročních čísel roku 2020. Z toho vyplývá, že druhá polovina roku 2020 byla co do objemu marketingových zakázek větší než první.

"Bohužel s ohledem na zpomalení pracovního tempa veřejných zadavatelů kvůli pandemii, letním dovoleným a také volbám nelze letos očekávat stejný vývoj. Předpokládáme, tedy že druhá polovina letošního roku bude naopak slabší než ta loňská, a tak nelze od roku 2021 očekávat vyšší investice do marketingových projektů než v roce 2020. A to je z pohledu současných společenských i ekonomických výzev alarmující," dodala členka prezidia AKA Lucie Češpivová.

Investice státu do public relations se v uplynulém pololetí rovnaly nule. "Pořád je třeba řešit rizika spojená s covid-19, blíží se předsednictví Česka v EU, dopadá na nás klimatická změna a téma udržitelnosti, sociální témata jsou čím dál naléhavější. Pokud s takto nedostatečnou komunikací nechce stát do budoucna nic dělat, bude docházet přesně k tomu, co se naplno obnažilo během pandemie: velmi malému pochopení občanů pro kroky veřejných činitelů," podotkl člen výkonné rady APRA Michal Vlasák.

Objem zadávaných tzv. komoditních služeb, kam patří tisk a výroba reklamních materiálů, které nejsou přímo vázané na komunikační projekty, klesl asi o dvě třetiny.

Očekávaný meziroční pokles zaznamenala také oblast event managementu. V první polovině roku 2020 byly zadány veřejné zakázky ve výši 72 milionů, letos to ve stejném období bylo pouze 57 milionů. Důvodem je zde především nemožnost pořádání akcí v důsledku pandemických restrikcí i větší pesimismus zadavatelů v této oblasti.

Ukázka videospotů vládní kampaně k očkování proti covidu-19