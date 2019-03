Odkliknu souhlas a je to. Licenční smlouvy Češi nečtou, v Číně pak mohou mít potíže

Od českého operátora si koupíte přístup na internet, a následně zjistíte, že nejprve musíte souhlasit s podmínkami využívání softwaru od úplně jiné společnosti. Mnoho lidí takové smlouvy nečte a jednoduše je odklikne. Chyba. Podmínky využívání totiž mohou být absurdní, ale pokud je porušíte, můžete mít problémy například v Číně, kde řada dodavatelů softwaru i hardwaru sídlí a řídí se tamním právním řádem. Aktuálně.cz to potvrdil šéf neziskovky Iuridicum Remedium, která se zabývá ochranou soukromí.

Jiří S. je dlouholetým zákazníkem T-Mobilu. Nedávno si k volání přiobjednal také mobilní internet a za zvýhodněnou cenu si k tomu pořídil USB modem vybavený logem operátora. Když ho zasunul do notebooku, začal se mu automaticky instalovat ovládací software a na displeji se mu objevilo dialogové okno s licenční smlouvou, kterou měl přijmout, aby mohl internet využívat.

Pan Jiří si ji přečetl a byl překvapen. Ačkoliv si internet i modem pořizoval od společnosti T-Mobile, licenční smlouvu měl akceptovat se společností Huawei. Ta od něj například požadovala to, aby při ukončení platnosti smlouvy do měsíce poslal Huaweii certifikát potvrzující, že zničil originál softwarového produktu i všechny jím vytvořené i tištěné kopie.

Zároveň dostal upozornění, že smlouva se řídí zákony Čínské lidové republiky a veškeré spory bude řešit arbitráž u subkomise CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission) v Šen-čenu. Panu Jiřímu se i s ohledem na upozornění Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) o tom, že společnost Huawei představuje na státní úrovni bezpečnostní riziko, odsouhlasit licenční podmínky nechtělo.

"Neznám čínské právo a netuším tak, jaké sankce by mi hrozily například za porušení zcela vágně formulované povinnosti zaslat ,Certifikát o ukončení platnosti´ do Číny a zda při případném pobytu v této zemi bych neměl problémy," popsal Jiří pro on-line deník Aktuálně.cz.

Splnit podmínky napsané v licenční smlouvě společnosti Huawei by bylo podle šéfa neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe) zcela absurdní. IuRe se zabývá ochranou soukromí a vyhlašuje každoročně anticeny za slídění v soutěži Big Brothers Awards (Ceny Velkého bratra).

"Uživatel by správně neměl nikomu půjčovat zařízení, na němž je software nahrán, měl by uchovávat veškeré materiály související s poskytnutým softwarem a po ukončení smlouvy by je měl poslat do Číny spolu s certifikátem. Z podstaty věci je tedy zcela jasné, že taková smlouva bude porušována. Předpokládám, že drtivá většina uživatelů ji nikdy ani nečetla, pouze odklikla podmínky," konstatuje ředitel IuRe Jan Vobořil.

Běžný spotřebitel by se podle něj nějakých postihů při návštěvě Číny příliš obávat neměl. Zcela bez obav však být nemůže.

Čína totiž, zatím jen pro své občany, zavádí výchovu lidí přes kreditový systém. Ten vyhodnocuje chování obyvatel na veřejnosti, sociálních sítích, na úřadech, ve škole či v práci a trestá je či odměňuje odebíráním a přidáváním kreditů. Kdo jich má málo, nemůže si například koupit letenku či jízdenku na vlak. Podle Vobořila není vyloučené, že Čína systém v budoucnosti rozšíří i na návštěvníky Číny.

"A pak kdo ví, jestli jednou třeba nedostanete za porušení takové licenční smlouvy nějaké snížení vašeho osobního kreditu a v budoucnu vám to pak třeba neumožní si v Číně koupit zpáteční letenku zpět do Evropy. Za vyloženě nepravděpodobný scénář to nepovažuji," zamýšlí se nad absurdní situací šéf IuRe.

Čtenář Aktuálně Jiří, který redakci na problém s licenční smlouvou upozornil, má však podle Vobořila možnost od smlouvy odstoupit a požadovat zpět peníze, co za službu zaplatil.

"Pokud je spotřebitel po zakoupení produktu (uzavření kupní smlouvy) vyzván, aby uzavřel ještě smlouvu licenční, což bývá běžná praxe, tak k tomu nemůže být nucen. Sám se může dobrovolně rozhodnout, zda tak učiní. Pokud ji uzavřít nechce, může požadovat vrácení ceny jím zaplacené jako zálohy na licenční odměnu, a to z titulu práva na vydání bezdůvodného obohacení," říká vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Zelený se neobává, že by se případné spory z neplnění licenční smlouvy musely řešit u konkrétní instituce v Číně, jak smlouva varuje. "U spotřebitelských sporů platí, že se lze dohodnout na jiném sudišti až po vzniku sporu, nikoliv předem. Uvedené ustanovení by se proto nepoužilo, ačkoliv se v licenčních smlouvách a licenčních podmínkách objevuje velmi často," upozorňuje Zelený.

T-Mobile Jiřímu potvrdil, že pokud chce internet využívat, musí licenční smlouvu schválit, ale nabídl mu, že reklamaci uzná. "Potvrzení licenční smlouvy je pro využívání zařízení nutné. Pokud ji potvrzovat nechcete, máte možnost smlouvu v rámci záruky spokojenosti ukončit," dostal odpověď ze zákaznického centra operátora.

Jiří se rozhodl, že licenční smlouvu neodsouhlasí. "Vzhledem k dynamickému posilování elektronické kontroly obyvatelstva předpokládám logicky i dohled nad cizinci a obával bych se různých těžko předpokládatelných obtíží," uvedl.

