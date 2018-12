Huawei je pro Česko hrozbou, varuje úřad. Data z mobilů mohou mířit rovnou do Pekingu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varování před používáním hardwaru i softwaru od čínských společností Huawei Technologies a ZTE Corporation. Huawei je už několik let dvorním dodavatelem vedle jiných institucí například i pro Pražský hrad. Dále technologie čínské firmy používá i vláda či armáda.

Podle úřadu představuje používání těchto technologií bezpečnostní hrozbu. Jedním z důvodů, proč úřad varování zveřejnil, je aktivní prosazování zájmů Číny na území Česka.

Podle NÚKIB se jedná o provádění zpravodajských aktivit "vlivového i špionážního charakteru". Za pravdu úřadu dávají i výroční zprávy bezpečnostních služeb za loňský rok. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost o tom informoval na svých stránkách.

"K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich bezpečnostních partnerů a také zjištění našich spojenců," říká ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

"Hlavním problémem je podle něj právní a politické prostředí v Číně. Čínské zákony totiž vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách. Pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, tudíž může představovat hrozbu," varuje Navrátil.

Podle informací Deníku N stojí za aktuálním varováním NÚKIB vítězství firmy Huawei v několika zakázkách pro polostátní energetickou společnost ČEZ. Čínská firma má vybavit například chystané datacentrum polostátního podniku.

Šéf Huawei odpovědný za aktivity společnosti v Česku a na Slovensku Radoslaw Kedzia v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny uvedl, že Huawei není politickou organizací. Úkolem firmy je podle něj dodávat digitální technologie po celém světě. Na jiném místě v rozhovoru řekl, že jde o velmi transparentní společnost. "A máme velmi otevřenou kybernetickou bezpečnostní politiku. To je fakt. Byli jsme jednou z prvních firem, která dodržovala evropské zákony týkající se GDPR. Všude po světě se v médiích píše o společnosti Huawei, často ale nejde o fakta a informace se nezakládají na pravdě," uvedl Kedzia. Pozastavovat se nad tím, že Huawei spolupracuje s veřejnou správou a se státními firmami, je podle něj důkaz předsudků.

Varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti znamená, že správci systémů, které spadají do kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb, se popsanými hrozbami musí zabývat a musí přijmout adekvátní opatření.

Bezpečnostní složky již před Huawei a ZTE varovaly Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2013: Potenciální nebezpečí pro ČR může představovat rostoucí podíl čínských společností Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu. Obě společnosti jsou ve světě dlouhodobě podezřívány ze spolupráce s čínskými zpravodajskými službami a podílu na výzvědných aktivitách. V některých zemích byla společnost Huawei v minulosti vyloučena z účasti na vládních zakázkách či budování sítí pro přenos citlivých informací, neboť bezpečnostní rizika převažují ekonomické úspory, které tyto společnosti nabízí.

"Nerozlišujeme mezi systémy ve správě státu a ve správě soukromých subjektů. Naším kritériem je, zda by napadení příslušného systému mělo dopad na fungování České republiky jako suverénního státu," dodává Navrátil.

Pro některé ze složek státu může přitom varování způsobit závažné problémy. Lidové noviny například před časem uvedly, že Huawei je už pátým rokem dvorním dodavatelem pro Pražský hrad. Díky smlouvě z roku 2014 získala, podle zjištění LN, Správa pražského hradu už 390 zařízení v celkové hodnotě dvou milionů korun.

Za dodávky technologií dostává firma, s jejímž výkonným ředitelem se v Číně během jedné ze svých návštěv setkal i prezident Miloš Zeman, výměnou reklamu, lístky na hradní akce a výstavy a především výhodné pronájmy historických prostor.

Problém bude řešit vláda

Deník N informoval, že vláda příští týden projedná dokument, který doporučí držet čínskou společnost Huawei dál od důležitých systémů. Součástí dokumentu by podle vysoce postavených zdrojů měl být požadavek, aby se důležité systémy do 10 let zbavily technologií Huawei, nebo své systémy před úniky dat zabezpečily.

Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě. Některé západní země spolupráci s ní zcela zakázaly či ji omezují z obavy, že její výrobky mohou obsahovat špionážní software. Státy jako USA, Británie či Austrálie se obávají možných vazeb firmy na čínské vedení.

Huawei je největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Firma je zároveň druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů za korejským Samsungem, ve třetím čtvrtletí předstihla Apple.

Huawei zvýšil loni v Česku zisk o 6,5 procenta na 97 milionů korun. Čistý obrat stoupl o 16 procent na 6,55 miliardy korun. Huawei má v ČR velké plány. Do roku 2022 firma hodlá v Česku investovat 360 milionů dolarů (8,64 miliardy Kč) a vytvořit nepřímo více než 4000 nových pracovních míst. Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se loni novelou zákona vyčlenil z Národního bezpečnostního úřadu, pod kterým dříve fungoval jako Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Sídlí v Brně.