Obchodní válka pokračuje. Evropská unie zavede cla na dovoz čínských elektrokol

Brusel - Evropská unie (EU) zavede od čtvrtka cla na dovoz veškerých elektrokol z Číny. Podle Evropské komise (EK) budou v rozmezí 27,5 procenta až 83,6 procenta, uvádí se ve věstníku EU. Evropští výrobci si v minulosti stěžovali, že čínští vývozci elektrických kol dosahují nižších cen díky vládním subvencím Pekingu. EK věc prošetřuje.

Číňané loni podle Evropského svazu výrobců jízdních kol (EBMA) ovládali zhruba třetinu trhu s elektrokoly v EU. Jejich ceny jsou v některých případech o polovinu nižší než u evropských konkurentů.

Podle údajů čínského celního úřadu zveřejněných na webu EBMA se dovoz čínských elektrokol do EU loni zvýšil o 83 procent na téměř 793 000 kusů. V Evropě se ročně prodá kolem 20 milionů jízdních kol, z toho zhruba deset procent nyní tvoří elektrokola. Během pěti let by se jejich podíl mohl vyšplhat až na 25 procent.

Není to poprvé, co se mezi EU a Čínou schyluje k možnému konfliktu kvůli jízdním kolům. V prosinci 2016 EU obvinila Čínu, že pohřbila globální ekologickou obchodní dohodu, protože trvala na tom, že jízdní kola budou zahrnuta mezi zelené produkty, které nepodléhají clu. Již v roce 1993 byla uvalena antidumpingová cla na dovoz běžných jízdních kol z Číny do EU.

Uvalení cel na elektrokola je dalším z řady opatření proti levnému čínskému dovozu do EU. V minulosti se dotkla například solárních panelů či ocele. Peking na ně vždy reagoval s velkou nevolí.