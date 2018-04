Zájem o česká elektrokola v zahraničí roste. Cizinci za ně utratili více než za klasická kola

před 1 hodinou

Elektrokolům se daří. Hodnota těch, které české firmy loni vyvezly do zahraničí, už překonala klasická jízdní kola.

Olomouc - Několik desítek tisíc elektrokol za více než miliardu korun už ročně exportují tuzemští výrobci bicyklů, kteří kola s pomocným elektromotorem zařadili do svého portfolia před několika lety kvůli rostoucí poptávce na zahraničních trzích. Tuzemská produkce elektrokol se postupně zvyšuje a hodnota exportu elektrokol a tříkolek s pomocným elektromotorem se loni podle údajů Českého statistického úřadu vyrovnala jízdním kolům bez pomocného elektropohonu.

Firmy loni z Česka podle statistik zahraničního obchodu exportovaly přes 63 tisíc elektrokol, tříkolek a čtyřkolek s pomocným elektrickým motorem v hodnotě 1,7 miliardy korun. Klasických jízdních kol bylo loni vyvezeno do zahraničí zhruba 254 tisíc a jejich celková hodnota činila 1,7 miliardy korun.

Více než polovina exportovaných elektrokol a vozítek s malým elektromotorem v roce 2017 směřovala do Německa, kam bylo vyvezeno 36 300 těchto dopravních prostředků v hodnotě přes miliardu korun. Do Rakouska byla z Česka exportována elektrokola a tříkolky za 192 milionů korun a do Nizozemska za 124 milionů korun.

Naopak do Česka zahraniční firmy loni dovezly zhruba sto tisíc jízdních kol, tříkolek a čtyřkolek s pomocným elektromotorem v celkové hodnotě 550 milionů korun. Nejvíce kol do tuzemska dovezli podnikatelé z Číny. Průměrná cena jednoho dovezeného stroje činila 5400 korun, exportovaná kola se prodávala v průměru za 27 200 korun.

Elektrokola už několik let vyrábí například šumperská společnost BPS Bicycle Industrial, která drtivou většinu produkce vyváží zejména do Německa, Rakouska a Belgie. V účetním roce 2016/2017 firma vyrobila 14 tisíc elektrokol a sedmdesát tisíc klasických bicyklů. "Pro nadcházející rok je plánována výroba 25 tisíc elektrokol," uvedl ve výroční zprávě jednatel BPS Bicycle Industrial Pavel Veselovský.

Cena jednoho elektrokola se pohybuje v desítkách tisíc korun a většina tuzemské produkce je určena pro západoevropský trh. Elektrokola se ale v poslední době stávají hitem i v Česku, kde se jich ročně prodá několik desítek tisíc. Dobře jdou na odbyt nejen městská elektrokola, ale i sportovně laděná horská kola s pomocným elektromotorem. Nové modely jsou lehčí a mají silnější baterie, prodlužuje se tak jejich dojezd. Výrobci uvádějí u nejprodávanějších modelů dojezd 60 až 120 km.

Údaje o celkové tuzemské produkci elektrokol v roce 2017 zatím nebyly zveřejněny. Předloni čeští výrobci podle mezinárodních statistik vyrobili přibližně 80 tisíc elektrokol. V této kategorii patřilo Česku šesté místo v EU a sedm procent trhu. Hlavními trhy pro elektrokola jsou Německo s ročním prodejem 605 tisíc e-bicyklů, Nizozemsko (273 000) a Belgie (168 000).

Většina elektrokol se vyrábí v Číně. Mezi největší tuzemské výrobce elektrokol patří například firma 4EVER ze Studénky, šumperská BPS Bicycle Industrial či Bike Fun z Kopřivnice.