Novým předsedou dozorčí rady ČEZ je Otakar Hora, vystřídá Václava Pačese

Praha - Novým předsedou dozorčí rady energetické společnosti ČEZ je osmapadesátiletý Otakar Hora, místopředsedou je nově kromě Ondřeje Landy také Zdeněk Černý. Členové rady o tom rozhodli na dnešním zasedání. Uvedl to mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Rada dnes zasedla poprvé od červnové valné hromady firmy, která odvolala tři členy rady včetně předsedy Václava Pačese - bývalého předsedy Akademie věd ČR.

Bývalý viceprezident Komory auditorů ČR Hora, který byl dříve také zodpovědný za provozní řízení společností poradenské skupiny KPMG v České republice, byl v červnu do rady zvolen spolu s bývalým členem bankovní rady České národní banky Lubomírem Lízalem a Karlem Tyllem, který je od srpna náměstkem pro veřejné rozpočty na ministerstvu financí. Předseda odborového svazu ECHO Černý působí v radě už od roku 2014.

Dozorčí rada mimo jiné volí a odvolává členy představenstva ČEZ. V červnu v ní kromě Pačese skončili také také Robert Šťastný, který býval označován za nominanta KDU-ČSL, a Petr Polák, který podle médií platil za muže bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Z 12 členů dozorčí rady ČEZ jich má osm stát, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Podle některých médií po červnových personálních změnách ovládl dozorčí radu svými nominanty premiér Andrej Babiš (ANO), který v minulosti několikrát kritizoval současné vedení společnosti.

Média v posledních letech častokrát spekulovala o tom, že Babiš chce svůj vliv v ČEZ navýšit. Například loni v lednu nynější premiér uvedl, že zástupci ministerstva financí v dozorčí radě firmy hlasovali na konci roku 2016 proti prodloužení mandátu stávajícímu vedení firmy. Byli ale přehlasováni a dozorčí rada tehdy potvrdila ve funkci předsedy představenstva ČEZ na další čtyři roky Daniela Beneše.

Nad současným generálním ředitelem ČEZ Benešem drží ale podle některých médií pomyslnou ochrannou ruku prezident Miloš Zeman. Beneš letos v lednu podpořil Zemana při znovuzvolení hlavou státu přítomností v jeho volebním štábu. K účasti generálního ředitele firmy ve štábu ČEZ už dříve uvedl, že ji nelze považovat za politicky angažované jednání.

"Tykám si s Milošem Zemanem od počátku 90. let. V té době on začínal a já jsem s ČEZ neměl zdaleka nic společného. Proto jsem ho přišel do štábu podpořit. Nic víc v tom není třeba hledat," řekl tehdy serveru iRozhlas.cz Beneš.

Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií. Stát a firma zvažují stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.