Nezaměstnanosti v Řecku poprvé za sedm let klesla pod dvacet procent

Počet nezaměstnaných v květnu činil 924 941 a proti dubnu se snížil o 1,9 procenta. Meziročně klesl o 10,9 procenta.

Atény - Míra nezaměstnanosti v Řecku se v květnu snížila na 19,5 procenta a poprvé za sedm let se dostala pod 20 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil řecký statistický úřad ELSTAT. V dubnu nezaměstnanost po revizi dat činila 20 procent.

Počet nezaměstnaných v květnu činil 924 941 a proti dubnu se snížil o 1,9 procenta. Meziročně klesl o 10,9 procenta.

Největší míra nezaměstnanosti je mezi mladými do 24 let. I v této věkové skupině ale míra nezaměstnanosti klesla, a to na 39,7 procenta ze 44 procent loni v květnu.

Pod 20 procenty byla míra nezaměstnanosti naposledy v září 2011. V září 2013 pak vystoupila na rekordních 27,9 procenta, od té doby se pomalu snižuje. Vláda očekává, že do konce letošního roku se nezaměstnanost sníží na 18,4 procenta, uvedla agentura Reuters.

Navzdory poklesu však míra nezaměstnanosti v Řecku zůstává nadále nejvyšší v eurozóně. V zemích platících eurem činila míra nezaměstnanosti v květnu 8,4 procenta.