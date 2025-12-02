Ekonomika

Německo je podle šéfa průmyslového svazu v největší hospodářské krizi od války

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Německé hospodářství je podle předsedy Svazu německého průmyslu (BDI) Petera Leibingera v nejhorší krizi od konce druhé světové války. V úterním rozhovoru s agenturou DPA řekl, že vláda kancléře Friedricha Merze nedělá dost pro to, aby hospodářství oživila. Na výkonu německého hospodářství je závislá i řada českých firem.
Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 tisíc pracovních míst.
Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 tisíc pracovních míst. | Foto: Robert Bosch

"Německé hospodářství se nachází v historicky nejhlubší krizi od vzniku spolkové republiky, ale spolková vláda nereaguje dostatečně rozhodně," uvedl Leibinger. Spolková republika Německo vznikla v roce 1949 v důsledku poválečného rozdělení Německa.

Související

Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů

Volkswagen Golf, automobilka Wolfsburg

Leibinger uvedl, že podle nové zprávy o stavu německého průmyslu klesne průmyslová výroba letos o dvě procenta, a sníží se tak čtvrtý rok v řadě. "Nejde už o konjunkturální propad, ale o strukturální pokles," řekl. Německé hospodářství podle něj zažívá volný pád. S problémy se potýkají především automobilový, chemický, farmaceutický a strojírenský průmysl, tedy ta odvětví, která Německo považuje za klíčová.

"Německo potřebuje obrat v hospodářské politice s jasnými prioritami, kterými by byly konkurenceschopnost a růst," uvedl Leibinger. Každý měsíc bez strukturálních reforem je podle něj měsícem, kdy Německo přichází o pracovní místa a blahobyt. Kancléř Merz na konci léta oznámil, že letošní podzim bude "podzimem reforem". Například ekonom Alexander Krüger ze společnosti Hauck Aufhäuser Lampe na konci listopadu řekl, že se Merzovi tento slib rozhodně splnit nepodařilo.

Leibinger mimo jiné vyzval, aby vláda neprojídala peníze z půjček do zvláštních fondů, ale využívala je výhradně na investice. Strany německé vlády - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - vytvořily zvláštní fond na investice do infrastruktury a klimatické investice o objemu 500 miliard eur (přes 12 bilionů Kč). Dohodly se rovněž na zvýšení výdajů na obranu. Obojí bude financováno z půjček.

Související

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

Bosch Logo a Centrála

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky, řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles - na vině jsou podle odborníků strukturální problémy německého hospodářství, vysoké ceny energií, přebujelá byrokracie či konkurence asijských trhů, především Číny. V poslední době navíc export německého zboží brzdí vysoká cla na dovoz do Spojených států.

Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) Německa v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje. V prvním letošním čtvrtletí vzrostla německá ekonomika o 0,3 procenta, v druhém HDP o 0,2 procenta klesl a ve třetím čtvrtletí ekonomika stagnovala.

 
Mohlo by vás zajímat

Evropské banky chystají novou kryptoměnu navázanou na euro

Evropské banky chystají novou kryptoměnu navázanou na euro

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Velká evropská otočka. Blíží se záchrana spalovacích motorů, mají vlivné zastánce

Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

Olomouc investuje sto milionů korun do dluhopisů Penty, vezme je z rezervy na údržbu

Italský luxus pod jednou střechou. Módní dům Prada převzal kontrolu nad Versace

Italský luxus pod jednou střechou. Módní dům Prada převzal kontrolu nad Versace
ekonomika Aktuálně.cz zahraničí Obsah Německo průmysl krize

Právě se děje

před 29 minutami

Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle

Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle
54:01
před 31 minutami
Hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády. Teď půjde na tři roky do vězení

Hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády. Teď půjde na tři roky do vězení

Muž má už tři záznamy v rejstříku trestů, zpráva ministerstva vnitra o extremismu o něm hovoří jako o "neonacistickém veteránovi".
Aktualizováno před 33 minutami
Další kolo budoucích ministrů u Pavla. Zítra přivítá Macinku a dva nominanty SPD

ŽIVĚ
Další kolo budoucích ministrů u Pavla. Zítra přivítá Macinku a dva nominanty SPD

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 36 minutami
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

ŽIVĚ
Podle Kremlu Rusové dobyli Pokrovsk. "Stále ovládáme sever města," oponuje Ukrajina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 36 minutami
"Šance je prakticky nulová." Rusové slaví vítězství, jejich hvězda je ale skeptická

"Šance je prakticky nulová." Rusové slaví vítězství, jejich hvězda je ale skeptická

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se budou moci jako neutrální sportovci zapojit do kvalifikací na únorové olympijské hry v Itálii.
Aktualizováno před 53 minutami
Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Honduras podle Trumpa falšuje prezidentské volby. "Odskáče si to," napsal

Sčítání hlasů nedělních prezidentských voleb v Hondurasu neprobíhá podle amerického lídra Donalda Trumpa řádně. Pohrozil za to vážnými následky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Belgická policie zadržela při razii někdejší šéfku diplomacie EU Mogheriniovou

Belgická policie zadržela při razii někdejší šéfku diplomacie EU Mogheriniovou

Policie v úterý zasahovala v sídle unijní diplomacie v Bruselu a na evropské vysoké škole College of Europe v Bruggách.
Další zprávy