Ekonomika

Bosch v Německu propustí 13 tisíc lidí, potřebuje snížit náklady

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Výrobce automobilových součástek Bosch v Německu do konce roku 2030 zruší dalších 13 tisíc pracovních míst. Firma uvedla, že musí ještě více snížit náklady. Koncem loňského roku měl Bosch v celém světě zhruba 418 tisíc zaměstnanců. Odbory na oznámení zareagovaly pobouřeně, informují tiskové agentury.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Robert Bosch

Společnost, která působí i v České republice, masivně propouští od konce roku 2023. Poslední větší vlnu propouštění oznámila v červenci. Nejnovější avizované rušení pracovních míst se dotkne mimo jiné závodů ve Stuttgartu-Feuerbachu, Schwieberdingenu, Waiblingenu a Bühl/Bühlertalu v Bádensku-Württembersku a v Homburgu v Sársku.

"Musíme urgentně pracovat na konkurenceschopnosti v oblasti mobility a dál trvale snižovat náklady. Využíváme k tomu mnoho prostředků," uvedl Stefan Grosch, který má v podniku na starost pracovní záležitosti. "Bohužel se při tom nevyhneme dalšímu snižování počtu pracovních míst nad rámec už oznámeného rozsahu. Je to pro nás velmi bolestivé, ale bohužel neexistuje jiná možnost," dodal.

Bosch coby největší dodavatel automobilových součástek na světě se potýká s obtížnou situací na automobilovém trhu, který má kvůli čínské konkurenci a vysokým cenám energií po ruské invazi na Ukrajinu problémy hlavně v Evropě. Plán propouštění se celosvětově dotkne téměř tří procent zaměstnanců firmy. Významná divize Mobility, kde pracuje přes 70 tisíc lidí, bude muset snížit náklady o 2,5 miliardy eur (zhruba 61 miliard Kč) ročně, aby si zachovala konkurenceschopnost, uvedla společnost.

Odborový svaz IG Metall reagoval pobouřeně. "Není pochyb o tom, že situace v německém a evropském automobilovém průmyslu a v dodavatelském odvětví je velmi napjatá," uvedl v tiskové zprávě předseda celopodnikové rady Mobility Frank Sell. "Kategoricky však odmítáme propouštění zaměstnanců v takovém historickém rozsahu!" dodal. Bosch tak podle Sella ztrácí důvěru a způsobuje v mnoha regionech sociální katastrofu.

Související

“Máte padáka.” Zbavit se zaměstnance půjde rychleji, startují i další obří změny

šikana, práce, vedoucí, nadřízený

Robert Bosch se po roce 1989 vrátil i do České republiky. Je zde zastoupen několika firmami, které dohromady zaměstnávají přes osm tisíc lidí.

Výrobci autodílů jsou nyní pod značným tlakem automobilek, aby snížili ceny, i když jejich vlastní vstupní náklady stoupají. Volkswagen a Porsche také snižují počet zaměstnanců a výrobu, aby kompenzovaly slabý prodej v Číně a náklady na americká cla. Čínští konkurenti současně získávají podíl na trhu díky levnějším bateriím, motorům a elektronickým součástkám, což snižuje marže tradičních výrobců.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajinští uprchlíci se Česku vyplatili. Do státní kasy odvedli víc, než dostali

Ukrajinští uprchlíci se Česku vyplatili. Do státní kasy odvedli víc, než dostali

Screening i očkování na pracovišti. Firmy se bojí vyšších odvodů, pomůžou s prevencí

Screening i očkování na pracovišti. Firmy se bojí vyšších odvodů, pomůžou s prevencí

Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Apple tlačí Brusel ke zrušení zákona o digitálních službách

Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny

Na záchranu ve zlatém dole čekali kolumbijští horníci dva dny
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Bosch propouštění úspory

Právě se děje

před 15 minutami
Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Alexandr Ovečkin si přes léto si vydělal částku, která na poměry ledního hokeje působí až neuvěřitelně.
před 44 minutami
Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996
Infografika

Nejtěsnější volební vítězství i prohra. Porovnejte, jak Češi volili od roku 1996

Prvního a druhého dělilo ve volbách před čtyřmi lety pouhých 0,67 procentního bodu. Projděte si zajímavé momenty voleb od roku 1996.
Aktualizováno před 50 minutami
Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Slaví také baseballisté. Po zdolání Izraele si Češi po 11 letech zahrají o medaile

Čeští baseballisté postoupili po výhře nad Izraelem 4:3 podruhé do semifinále mistrovství Evropy.
před 1 hodinou
Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Šéf palestinské samosprávy odsoudil v OSN útok Hamásu, Izrael obvinil z genocidy

Abbás také vyzval všechny zbývající země OSN, aby uznaly budoucí palestinský stát. Nyní jich jsou asi tři čtvrtiny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Českem se v noci prohnal vichr. Bez elektřiny je téměř deset tisíc domácností

Nejvíce zasažené jsou Rychnovsko, Semilsko a Olomoucko. Výstraha před vichrem platí v Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
Aktualizováno před 1 hodinou
Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda zaútočila v Jemenu. Míří na cíle povstaleckých Húsíů, tvrdí

Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na bezpečnostní a špionážní cíle jemenských Húsíů v hlavním městě Saná.
Aktualizováno před 1 hodinou
Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademie věd opouští sociální síť X, nechce podporovat šíření dezinformací

Akademici uvedli, že nechtějí podporovat šíření dezinformací na X. Příspěvky budou zveřejňovat jinde.
Další zprávy