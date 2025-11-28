Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů

Kancléř Friedrich Merz po dohodě koaličních partnerů zašle dopis předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové, ve kterém ji bude informovat o nové německé pozici. V poslední době kancléř opakovaně říkal, že by si přál, aby EU od plánu upustila. Sociální demokracie se ovšem dlouho stavěla proti snahám nabourat dojednaný kompromis, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů a bojovat tak proti klimatickým změnám.
Merz na tiskové konferenci řekl, že Evropskou komisi vyzve, aby upravila dohodnutá pravidla, a to především v zájmu konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. Zdůraznil, že ochrana klimatu se nesmí relativizovat.
"Chceme (klimatických) cílů dosáhnout tím, že budeme otevření novým technologiím," uvedl. Německo podle něj mimo jiné chce, aby bylo nadále možné prodávat vozy s hybridním pohonem a s vysoce efektivním spalovacím motorem. Také předseda SPD Lars Klingbeil a předseda bavorské CSU Markus Söder vyjádřili spokojenost s dojednaným kompromisem. "Auto je a bude ústředním výrobkem naší země," zdůraznil Söder.
Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune již na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně Česka či Slovenska. Podle prozatímního plánu by komise měla revizi předložit ve středu 10. prosince.
Na počátku října Merz uspořádal setkání se zástupci automobilového průmyslu. Po něm řekl, že udělá vše pro to, aby v roce 2035 nenastal "tvrdý předěl". Německo má podle něj strategický zájem na tom, aby udrželo konkurenceschopnost svého automobilového průmyslu. Zároveň kancléř zdůraznil, že podporuje rozvoj elektromobility. Auta na elektrický pohon jsou "hlavní ulice, po které se jede".
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.