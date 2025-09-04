Tajná schůzka v Berlíně: dostanou spalovací motory zase zelenou?

Podle nejčtenějšího německého deníku se vládní křesťanští demokraté (CDU/CSU) rozhodli jít naplno do boje za zrušení celoevropského zákazu automobilů se spalovacími motory, který má vstoupit v platnost v roce 2035. Hodlají se zaměřit na plug-in hybridní pohony (spalovací motory a elektrický pohon). Potřebují však dostat "na palubu" i koaliční partnery, tedy sociální demokraty (SPD).
Sociální demokraté jsou přitom mnohem více "zelení" a vysílají smíšené signály. Zrušení zákazu spalovacích motorů odmítají a elektromobily považují za budoucnost německého autoprůmyslu. SPD je však podle Bildu připravena podporovat automobily s technologií plug-in. I největší odborový svaz v Německu IG Metal podle Bildu vysílá politikům signály, že netrvá na elektromobilech, ale je připraven na větší technologickou otevřenost a flexibilitu. IG Metal sdružuje dva miliony zaměstnanců zejména v kovoprůmyslu.
Přesná dohoda z jednání nevzešla, koaliční partneři se nicméně dohodli na summitu automobilek a jejich dodavatelů. Podle předsedy bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) Markuse Södera by automobilový summit neměl být "pouhým pokecem u kávy".
"Automobilový průmysl je a zůstává naší ekonomickou záchranou. Pokud nebudeme reagovat rychle, v sázce jsou statisíce pracovních míst. Proto musíme nyní zastavit postupné vyřazování spalovacích motorů," řekl Söder listu Bild. "Potřebujeme technologickou otevřenost. Je správné podporovat elektromobily. Bylo by však vážnou chybou spoléhat se výhradně na elektromobily," dodal.
Podle informací Bildu by si měli výrobci sami rozhodnout, které čisté motory mohou použít k dosažení limitů EU pro uhlíkovou neutralitu - bez politických pokynů. Prezidentka Německého svazu automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová pro Bild uvedla: "Výslovně vítám oznámení kancléře, že má v úmyslu pozvat automobilový průmysl k dialogu o průmyslové politice. Jsme přesvědčeni, že ochrany klimatu lze dosáhnout pouze technologickou otevřeností." Podle Müllerové však musí být plug-in hybridy, vodík a obnovitelná paliva uznány jako součást řešení.
Automobilový průmysl se podílí přibližně pěti procenty na hrubém domácím produktu (HDP) Německa a zaměstnává asi sedm procent pracovní síly, což je v porovnání s jinými zeměmi relativně vysoké číslo. Tento sektor totiž dává práci přibližně 900 tisícům Němců přímo a nepřímo dalším 1,6 milionu zaměstnanců.
Německé automobilky přitom čelí sílící konkurenci od čínských výrobců elektromobilů. Čínské firmy využily toho, že západní výrobci museli v Číně tvořit společné podniky s místními výrobci a předávali jim své know-how. Číňané tak dnes Západ trumfují jak v inovacích, tak v ceně - čínské elektromobily jsou oproti německým výrazně levnější.