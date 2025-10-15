Blíží se čínská automobilová tsunami. Expert na asijský autoprůmysl varuje Evropu

Všude pod nebeskou klenbou vládne dokonalý chaos a situace je znamenitá - citátem předneseným v původním, čínském jazyce, pěkně budovatelsky a sebevědomě, začal svou první přednášku v Česku v rámci konference Forum elektromobilita americký analytik Michael Dunne. A připomněl, že autorem citátu nebyl nikdo jiný než Mao Ce Tung.
"Dokonale vystihuje čínskou mentalitu. Dobu velkého chaosu a zmatku vnímají jako skvělou příležitost pro revoluci nebo velké změny, protože veškeré zavedené pořádky jsou v rozvratu," dodává Dunne.
Specialista na automobilový průmysl v USA a Asii přednesl v Praze vystoupení, které svou intenzitou připomínalo spíše varovný manifest než klasickou přednášku. Použil nejen dramatický výrok předsedy Maa o chaosu, ale také svou osobní vzpomínku na tsunami v Thajsku v roce 2004, aby ilustroval, co se podle něj právě odehrává v globálním autoprůmyslu.
Dunne tvrdí, že mezi lety 2020 a 2025 došlo v Číně k "novému zemětřesení". Během pouhých pěti let vzrostl podíl elektromobilů na tamním trhu z pěti procent na polovinu. Celkový objem prodeje vozů přitom zůstal stejný, což znamenalo dramatický propad pro tradiční výrobce aut se spalovacími motory.
"Zahraniční automobilky, které ještě v roce 2020 ovládaly dvě třetiny čínského trhu, dnes drží už jen třetinu. To znamená o osm milionů prodaných vozů ročně méně a obrovskou nadbytečnou kapacitu továren," nebere si servítky Dunne, když hodnotí zdraví zahraničních, především pak evropských automobilek na tamním trhu.
Forum elektromobilita
Forum elektromobilita je odborná konference zaměřená na rozvoj trhu s elektrickými vozidly, infrastrukturu a udržitelnou mobilitu. Každoročně se na ní setkávají zástupci automobilek, energetických společností, fleetových manažerů, státní správy i odborné veřejnosti. Cílem akce je sdílet zkušenosti z praxe, diskutovat o trendech, legislativě a technologiích, které ovlivňují přechod k bezemisní dopravě. Forum elektromobilita tak představuje jednu z nejvýznamnějších platforem pro dialog o budoucnosti mobility v České republice. Letos se konference konala už poosmé, pořádají ji Hospodářské noviny ve spolupráci s firmou LEEF Technologies.
Právě tato přebytečná kapacita se podle něj stala motorem "čínské tsunami": vývozu. Z jednoho milionu aut ročně v roce 2020 se čínský export do letoška vyšplhal na sedm milionů, čímž země předstihla Japonsko i Německo a stala se největším exportérem aut na světě. Zatímco USA a Kanada zatím zůstávají mimo hlavní proud, Evropa, Jižní Amerika i Blízký východ čelí přílivu čínských vozidel.
Za tímto fenoménem nestojí náhoda, ale dlouhodobá strategie Pekingu. "Mao budoval revoluci, Teng Siao-pching pragmaticky otevřel cestu ke kapitalismu a bohatství, současný prezident Si Ťin-pching usiluje o dominanci," popisoval Dunne ve své dramatické přednášce, která konferenci, jenž pořádají Hospodářské noviny ve spolupráci s LEEF Technologies, otevřela jako hlavní téma.
Model je přitom stále stejně velikášský. "Masivní kapacity, cenová válka na domácím trhu, dotace a následné zahlcení světových trhů. Tak tomu bylo u solárních panelů, baterií nebo lodí. A nyní přichází na řadu auta," varuje Dunne.
Analytik připomíná, že Čína má dnes výrobní kapacitu 50 milionů vozů ročně, tedy více než polovinu světové poptávky. Na domácím trhu se prodá kolem 25 milionů, dalších šest až sedm milionů směřuje na export. Zbývá tak kapacita odpovídající velikosti celého amerického trhu. "Co s ní Čína udělá? Přesune ji ven," shrnul Dunne.
Zejména Evropa se podle něj musí připravit na těžkou zkoušku. Čínské automobilky už dnes získávají pětiprocentní podíl na evropském trhu, přičemž expanze se odehrává nerovnoměrně, rychle roste ve Španělsku a Británii, v Německu zatím pomaleji. BYD, čínský lídr v elektromobilech, plánuje během příštího roku navýšit počet dealerů v Evropě z dnešních 25 na 300. Dunne varoval, že zatímco evropské automobilky propouštějí a zavírají závody, Číňané expandují a investují.
Zajímavý je i posun uvnitř samotné Číny. Vedle tradičních výrobců, kteří staví na velkých sériích levných vozů, se objevila nová generace firem přezdívaná "Techno gang 5". Tyto značky, často založené miliardáři z technologického sektoru, přinášejí softwarově definovaná vozidla a špičkové technologie. Už nyní dokazují, že dokážou konkurovat nejen cenou, ale i kvalitou a výkonem - příkladem je elektromobil od Xiaomi, který se zapsal rychlostním rekordem na německém Nürburgringu.
Podle Dunna se čínská strategie řídí principem "outside-in": nejprve proniknout na okrajové evropské trhy, poté do srdce kontinentu. "Je to naprosto evidentní. Podívejte se - staví se továrny ve Španělsku, Maďarsku, příliv aut vidíme v Itálii. Vše na vnějším prstenci Evropy," pokračuje Dunne.
A pesimismem skutečně nešetří. Do roku 2030 očekává v Evropě dobudování mnoha čínských továren a kolem roku 2035 úplnou dominanci nejen v oblasti elektromobilů, ale také baterií a celého dodavatelského řetězce.
Co tedy mohou dělat evropské automobilky? Dunne je přesvědčen, že samy o sobě nemají šanci. Potřebují jednat společně - v rámci EU a zároveň v alianci s USA, Koreou či Japonskem. "Jinak budete muset kapitulovat," prohlásil razantně.
Inspirací by podle něj měla být čínská praxe. Když před desítkami let zahraniční automobilky vstupovaly na čínský trh, musely zakládat společné podniky s domácími firmami. Evropa by podle Dunna měla uplatnit stejný princip a požadovat podíl od čínských výrobců, kteří chtějí prodávat na jejím trhu.
Představa, že by čínský automobilový boom mohl splasknout jako realitní bublina, je podle něj naivní. Čínský trh je obrovský a automobilky mají globální rozptyl - od jihovýchodní Asie přes Afriku až po Latinskou Ameriku. Pokud narazí na bariéry v Evropě či USA, přesunou se jinam a později se vrátí. "Jediná skutečná hrozba by byla, kdyby se hlavní trhy uzavřely koordinovaně. Ale to je velmi nepravděpodobné," konstatoval.
Proč jsou čínské firmy tak rychlé a efektivní? Podle Dunna je tajemstvím kombinace "996" - práce šest dní v týdnu od devíti ráno do devíti večer - a schopnosti převzít inovace ze Západu a okamžitě je rozšířit do masové výroby. Západ inovuje, Čína komercializuje. "My si užíváme pohodlí, oni jedou jako v tlakovém hrnci, protože se bojí, že zítra nebudou mít co jíst," řekl pragmaticky.
Dotkl se i otázky elektromobility v USA. Podle něj zůstane americký trh rozdělený. "Pobřeží elektromobilům fandí, střed země nikoli. Elektromobily se proto v USA dostanou jen na 10 až 20 procent podílu, zbytek obsadí hybridy a plug-in modely. Evropa je v tomto směru zranitelnější, protože se rychleji tlačí k elektrifikaci, často bez ohledu na ekonomickou realitu," nešetřil kritikou na snahu EU radikálně elektrifikovat zdejší vozový park. Dunne proto doporučil postupnější přechod.
Závěrem připomněl čínské sebepojetí: země sama sebe nazývá Říší středu a to není prázdná fráze. "Jsou tady a nehodlají odejít," varoval. Aby jeho vystoupení neskončilo zcela pesimisticky, vyzdvihl alespoň evropskou historii, schopnosti a odolnost, které podle něj dávají naději, že i v této vlně tsunami lze najít cestu k přežití.