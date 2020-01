Nejdražší v Turnově, nejlevnější v Krnově. Vodné a stočné letos zdraží o 3,6 procenta

Průměrné platby za vodné a stočné letos meziročně vzrostou o 3,6 procenta, budou se tak pohybovat mezi 90 a 92 korunami za metr krychlový vody. Uvedli to zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Ceny tak zrychlily růst, loni průměrné zdražení činilo 3,2 procenta. Hlavním důvodem letošního zdražení je inflace, která loni činila 2,8 procenta.

Sdružení ceny analyzuje na základě informací z 13 krajských a více než 30 okresních měst. Podle údajů ministerstva zemědělství činila předloni suma peněz na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury 14,3 miliardy korun, což bylo více než 38 procent podílu plateb za vodné a stočné.

"Objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací narůstá a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné," uvedl předseda představenstva SOVAK Miloslav Vostrý. Podle něj se zvyšuje také tlak na růst mezd.

Nejnižší ceny podle SOVAK jsou v Krnově, kde letos nevzrostly a činí 54,05 koruny za metr krychlový. Naopak nejvyšší jsou v Turnově, kde se letos zvýšily na 113,16 Kč/m3. "Nejsou tam podchycení ti malí a nejmenší provozovatelé," dodal ředitel SOVAK Oldřich Vlasák.

Od května klesne daň z přidané hodnoty (DPH) na vodné a stočné z 15 procent o pět procentních bodů, spolu s ní by mohla klesnout také cena vody, pokud to vodárenské společnosti a většinou také zastupitelstva měst odsouhlasí. Ceny by mohly klesnout o 3,5 až čtyři koruny za metr krychlový.

"Částka generovaná snížením sazby DPH v případě, že cena zůstane na stejné úrovni, může být využita na vytvoření rezervy pro obnovu a oprav vodárenské infrastruktury," dodal Vostrý.

Šestina vody se ztratí

Ztráty vody ve vodovodní soustavě loni činily 15,8 procenta. Podle Vlasáka v Evropě neexistuje stát, který by měl ztráty pod deset procent.

Podle sdružení se v posledních letech zhoršuje také kvalita surových vod, vodárenské společnosti tak musí investovat do kvalitnějších technologií. "V současné době je to více z plošných zdrojů, jako jsou například splachy z polí. Teď se můžeme bavit o pesticidech a dalších - to se bohužel dostává do povrchových vod a leckdy to už za ty roky prosakuje do vod podzemních," dodal Vlasák.

Sdružení připomnělo, že vodné a stočné nejsou platby za vodu, ale za služby při dodávání pitné vody a čištění vod odpadních.

SOVAK je zájmovým sdružením firem v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod.

Podle údajů Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let.