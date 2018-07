Na šetrnější osvětlení dostanou obce až dva miliony korun. Spokojení jsou i hvězdáři

Jedna obec může požádat nanejvýš o dva miliony korun, dotace pokryje 50 procent nákladů. O peníze mohou obce žádat od začátku září do konce října.

Praha - Na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích, které chtějí chránit prostředí před světelným znečištěním, půjdou peníze ze dvou ministerstev. Obce mohou dostat až dva miliony korun, celkem na výměny lamp půjde 120 milionů korun. Oznámilo to ministerstvo životního prostředí (MŽP) a ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na dnešní tiskové konferenci.

"Výzva vychází z programu Efekt a zároveň ze Státního fondu životního prostředí," řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Peníze mají zajistit jak energeticky šetrnější, tak vhodněji svítící lampy. Ministryně očekává, že úspory dosáhnou kolem 30 milionů korun, z dotací se vymění přes 60 000 lamp do konce roku 2021. Kdyby se podle ní vyměnily všechny nevhodné lampy, uspořily by se až dvě miliardy korun.

"Ideální osvětlení je takové, které nesvítí nahoru nebo do stran, ale skutečně jen tam, kam má," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Šetrnost k prostředí spočívá podle něj i v omezení doby osvětlení na dobu skutečně nutnou. Peníze podpoří jen ty projekty, které budou mít přijatelnou míru světelného znečištění. "Technicky to lze vyjádřit v parametru teploty chromatičnosti. Budou tedy zvýhodněny žádosti, které v celkovém rekonstruovaném úseku osadí svítidla s teplotou chromatičnosti maximálně 2700 K (kelvinů) a se zaměřením do dolního poloprostoru," uvedla ministerstva ve společné tiskové zprávě.

Většina peněz půjde z programu MPO s názvem Efekt, který je zaměřený zejména na energetické úspory. Konkrétně je to 90 milionů korun pro obce mimo chráněné oblasti. Naopak sídla v chráněných krajinných územích mohou žádat o peníze ze Státního fondu životního prostředí, celkem je pro ně určeno 30 milionů. "Přílohou výzvy bude konkrétní seznam," řekl Brabec.

Zájem o výměny osvětlení podle něj mají obce již nyní, ministerstvo zaznamenalo předběžné dotazy. Při velkém zájmu bude podle něj úřad jednat o možném navýšení určené částky. Jedna obec může požádat nanejvýš o dva miliony korun, dotace pokryje 50 procent nákladů. Doposud stát přispíval na obdobné rekonstrukce osvětlení jen těm obcím, které leží na území národních parků.

O peníze mohou obce žádat od začátku září do konce října. Ministerstva plánují v září semináře v Praze a v Olomouci, na kterých se zájemci dozvědí podrobnosti k podávání žádostí. Ke snížení světelného smogu se vláda přihlásila letos v březnu, další resorty připravují například kampaň o škodlivosti modré složky světla na zdraví či analýzu osvětlení z dopravy.

Hvězdáři se radují

Kromě úspor, které moderní lampy městům a obcím přinesou, pocítí změnu například pozorovatelé noční oblohy. "Považuji to za přelomový okamžik. Česká republika je na tom špatně, co se týká světelného znečištění," uvedl Pavel Suchan, tiskový tajemník České astronomické společnosti, který se dlouhodobě věnuje problematice světelného smogu.

Suchan už dříve poukázal na to, že v Česku svítí 1,4 milionu pouličních lamp, 40 procent z nich přitom zbytečně. Astronomové světelný smog dlouhodobě kritizují, protože světlo, které se odráží od pouličního osvětlení, znemožňuje noční pozorování hvězdné oblohy běžnými prostředky.

Jedním z prvních měst, která už začala měnit klasické lampy za takzvaná LED světla, byly Pardubice. První ulici těmito lampami město osvětlilo v roce 2010. "Do renovace osvětlení investujeme každý rok. Podmínky dotace ještě neznám, ale pokud budou zajímavé, tak město bude uvažovat o tom, že o ni požádá," uvedl primátor Pardubic a zároveň místopředseda Svazu měst a obcí Martin Charvát.

Pavel Suchan však v této souvislosti upozorňuje, že není důležitá jen vlastní úspora energie při osvětlení ulic, ale záleží i na barvě světla. "Často se používají světla s vysokým podílem modré složky, měla by to ale být teple bílá až oranžová barva," řekl tiskový tajemník České astronomické společnosti. Jasně bílá barva světla je podle něj škodlivá pro lidský organismus, jenž se pak nedokáže v noci řádně zregenerovat. Světelný smog má negativní vliv nejen na lidské zdraví, ale například i na biorytmy zvířat žijících ve volné přírodě.