O statisíce lamp se v Praze postará městská firma, bude to dražší. Jsme nezkušení, píše ředitel

Firma Eltodo jako správce veřejného osvětlení v Praze skončila. Hlavní město chce správu převést na svou firmu TCP, která bude dražší, než slíbila, a na práci bude potřebovat víc lidí než dosavadní dodavatel. Servis jí také bude trvat déle. I tak se to podle radního Karla Grabeina Procházky (ANO) vyplatí. Zatím město převedlo správu sítě pouličního osvětlení či třeba veřejných hodin narychlo a provizorně na společnost PRE distribuce.

Praha – Hlavní město Praha převedlo správu sítě pouličního osvětlení či třeba veřejných hodin narychlo a provizorně na společnost PRE distribuce. Odebralo tak dlouholetou kritizovanou zakázku soukromé firmě Eltodo-Citelum a chce ji od července svěřit své vlastní společnosti Trade Centre Praha. Ta původně prohlásila, že práci odvede za 125 milionů ročně, nyní chce 166 milionů.

V neděli péči o 135 tisíc elektrických lamp v metropoli převzala firma PRE distribuce. “Společnost bude provozovat dispečink, odstraňování poruch a havárií veřejného osvětlení,” upřesnil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Na dojednání poměrně komplikované smlouvy s PRE podepsané těsně před silvestrem bylo pár týdnů času. Řešení je to navíc jen provizorní, aby Praha v lednu nezhasla. Původní plán byl jiný.

Už od loňského května se město snaží převzít správu lamp a svěřit ji své firmě. Zakázka na osvětlení je ale jeden z největších problémů, s nimiž ze Praha aktuálně potýká. Hlavní město nebylo roky schopné vysoutěžit firmu, která by se o provoz postarala. Praha proto kritizovaný tendr v půlce prosince zrušila a jedná s městskou firmou Trade Centre Praha (TCP), že osvětlení převezme od července 2017.

Diskuse běžela poměrně hladce do chvíle, než TCP oznámila, že bude práci odvádět dráž, než slíbila, potrvá jí to déle a potřebuje si najmout více lidí než dosavadní správce veřejného osvětlení. Od roku 1998 se o správu starala firma Eltodo-Citelum, v posledních dvou letech jejich služby stály město přes 160 milionů. Ve zrušeném tendru naposledy vyhrála firma Eltodo-Osvetlenie s cenou 91 milionů korun ročně, s Eltodo-Citelum spadá do jednoho koncernu.

Jsme nezkušení, budeme dražší

TCP nejprve magistrátu slíbila postarat se o lampy za 125 milionů ročně. Jenže druhého prosince firma poslala městu dopis, kde v posledním odstavci zmínila, že to bude ve skutečnosti zpočátku 166 milionů a že se na cenu 125 milionů firma dostane až za pět let.

Rozdíl čtyřiceti milionů ředitel TCP Robert Plavec obhajoval znaleckým posudkem z konce října. V důvodové zprávě pro pražské radní pak magistrát přidal ještě jednu příčinu: nezkušenost. “Jedná se o nový subjekt, který nemá empirické zkušenosti se správou, provozem a údržbou, a bude mu trvat dva až tři roky, než získá potřebné zkušenosti,” vysvětloval cenu 166 milionů ročně odbor evidence, správy a využití majetku.

“Vzhledem k neznalosti problematiky, rozsáhlosti, rozmanitosti a komplikovanosti souboru veřejného osvětlení bude potřebovat o třicet procent více pracovníků než současný správce,” píše dále důvodová zpráva, kde se radní dočetli, že TCP potřebuje k obsluze i více strojů a že servisní úkony potrvají nezkušeným lidem dvakrát déle.

"Nešťastná formulace"

Důvodová zpráva byla klíčovou součástí tisku, spolu s ní by radní odsouhlasili i smlouvu s TCP výše zmíněnými cenami. Materiál vedení Prahy po vášnivé diskusi neschválilo, ale radní Karel Grabein Procházka (ANO) chce jeho upravenou variantu protlačit radou v lednu. I sám Procházka považuje obhajování cen neznalostí za “nešťastnou formulaci”, princip a podmínky spolupráce s TCP však obhajuje. "Bylo to napsáno hodně zjednodušeně a možná i trochu nešťastně," uvedl Procházka.

Cena 160 milionů podle něj odpovídá znaleckému posudku, který si město nechalo letos na podzim zpracovat. “Posudek řekl, že hodnota služby je zhruba těch 160 milionů. TCP se potřebuje personálně a technicky dovybavit. Ceny mají rozdílný základ, není to stejný obsah vyjádřený ve dvou cenách,” komentoval Procházka rozdíl mezi 125 a 166 miliony korun.

Šéf TCP Plavec spor o cenu nekomentoval. “Otázky směřujte na hlavní město Prahu. Jednání v tuto chvíli nejsou ukončená a jsou předmětem rozhodování rady. I v cenové oblasti dochází k postupnému upřesňování situace,” dodal Plavec.

Procházka si také nechá připravit podrobný rozklad cen za osvětlení, aby bylo jasné, za co přesně by město mělo platit. “Navíc zvažuji, zda si neuděláme finanční analýzu stavu mezi městem a Eltodem. Když se dívám na ty částky, tak mi to tam nehraje,” dodal Procházka.

Procházka chce práci firmě TCP svěřit v režimu takzvané zakázky "in house", což znamená bez výběrového řízení. Zatím rada TCP nařídila, aby sehnala nového dodavatele namísto Eltoda. Proto novou smlouvu s PRE distribuce vyjednávala právě tato městská firma.

Zatím jediným hmatatelným výsledkem snažení o nápravu potíží s osvětlením je zrušení kritizovaného tendru a ukončení dlouholeté spolupráce s Eltodem. “Tendr není podle nás kontroverzní, společnost Eltodo-Osvetlenie podala nejlepší nabídku za 92 milionů korun ročně a je připravena zakázku realizovat. Zrušení tendru bylo podle nás chybou, stačilo by, kdyby město přistupovalo k vytýkaným pochybením – vesměs formálním – aktivně, už by mohl být tendr ukončen a vyhlášen vítěz,” reagoval generální ředitel firmy Eltodo-Citelum Vítězslav Chmelík.

autor: Kateřina Frouzová