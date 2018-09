Mountfield dostal pokutu tři sta tisíc. Nabízel nižší slevu, než sliboval v reklamě

Spot od Mountfieldu mohli lidé chápat tak, že nabízený traktor je za třetinu ceny. Sleva na konkrétní model byla ovšem pouze 58 procent.

Praha - Prodejce zahradní techniky Mountfield dostal pokutu 300 000 korun od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za klamavý reklamní spot na TV Nova. Sliboval traktor za třetinu ceny, což ale nebyla pravda. Rada to uvedla ve čtvrtek v tiskové zprávě. Mountfield pochybení v reklamě uznal.

Mountfield v reklamním spotu uvádí bezprostředně po zobrazení zahradního traktoru v obrazové složce informaci: "Jen za 1/3 ceny a jiné neuvěřitelné ceny na všechno", doplněnou hlasovým komentářem: "Za třetinu? He, co dodat? To je Mountfield.", ačkoli zobrazený traktor za třetinu ceny dostupný nebyl. Reklama mohla vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, kterou by jinak neučinil.

"RRTV poukazuje ve své zprávě na fakt, že v rámci reklamního televizního spotu na zboží za 1/3 ceny byl ukázán model zahradního traktoru, který ve skutečnosti nebyl za 1/3 ceny, ale měl slevu pouze 58 procent. Toto se bohužel stalo a činíme taková opatření, aby se podobný případ již neopakoval," řekla mluvčí Mountfieldu Kateřina Böhmová.

Mountfield je jedním z deseti největších zadavatelů inzerce v Česku. Loni nakoupil reklamní prostor za téměř 900 milionů korun v ceníkových cenách. V roce 2016 vytvořil konsolidovaný zisk 114 milionů korun po předchozí ztrátě 30 milionů. Konsolidované tržby předloni činily 5,6 miliardy korun, před tím to bylo 5,1 miliardy korun. Majoritní podíl v Mountfieldu předloni koupila od jejího zakladatele Ivana Drbohlava čínská skupina Eurasia Development Group Limited.