Sucho ohrožuje evropské mlékaře. V Česku nedostatek nehrozí, pomohla "máselná krize"

Mléko v některých evropských regionech začíná chybět, varuje Českomoravský svaz mlékárenský. Česka se to však netýká, mléko z tuzemska chtějí i Němci.

Přibyslav - Produkce mléka v Česku se přes problémy se suchem za prvních sedm měsíců meziročně zvýšila o 3,5 procenta. Podle očekávání Českomoravského svazu mlékárenského by dodávky za letošek mohly být podobné jako loni.

Výkupní cena mléka se od léta mírně zvyšuje. Na tiskové konferenci k 27. mlékárenskému dni v Přibyslavi to uvedl Miloš Kvasnička z představenstva svazu. Podle mlékáren si vyšší dodávky českého mléka snaží v tuzemsku zajistit jedna z německých firem.

Republiková výroba mléka se podle Českého statistického úřadu v letošním prvním pololetí meziročně zvýšila o čtyři procenta na 1,6 miliardy litrů.

"Předpokládá se zvýšení ceny mléka, ovšem my všichni doufáme, že nebude nijak razantní," uvedl Kvasnička, který je jednatelem mlékárny v Polné na Jihlavsku. Podle svazu byla v červenci průměrná výkupní cena litru mléka v Česku něco přes osm korun a do konce roku by se mohla dostat k devíti korunám.

Situace v chovech se liší místo od místa. Někteří zemědělci avizují, že nebude dostatek krmení. Podle svazu jsou také v Evropě určité regiony, kde začíná mléko chybět.

Roli ve vývoji cen mléka podle svazu bude hrát i to, jak si Evropa poradí s vysokými zásobami sušeného odstředěného mléka. Po mléčném tuku je pořád poptávka, uvedl Kvasnička.

Mlékárnám v tuzemsku se podle Kvasničky celkem daří, pokud nejsou zaměřené na výrobu sušeného mléka nebo eidamského sýra. Dřív mezi problematické komodity patřilo i máslo, které se už v posledních letech vyplácí. Zatímco před lety mlékaři žádali zemědělce, ať neprodukují tučné mléko, teď o něj prosí, podotkl.

Mlékárny v Česku zvýšily za letošních sedm měsíců výrobu sýrů, včetně tavených, ale klesla produkce konzumního mléka, tvarohů, smetany či jogurtů.

"Problémy jsou i u másla, protože se na jeho výrobu nedostává tuk," uvedl Kvasnička. Jeho výroba byla nižší o 14,6 procenta. Cena kostky másla se podle zjištění svazu pohybuje okolo 50 korun, což podle mlékařů odpovídá její hodnotě. Kvasnička podotkl, že v obchodech vídá i cenu kolem 60 korun.

Podle agrárního analytika Petra Havla se otevírají nové odbytové možnosti díky zájmu spotřebitelů o jedinečnou produkci. Obchodníci proto začali dávat místo i výrobkům lokálních výrobců.