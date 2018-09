Biopotraviny nejsou exkluzivní zboží, tvrdí ministerstvo. Mohou pomoci i se suchem

Produkce biopotravin má pomoci boji se suchem a erozí půdy. Podle odborníků nespočívá jen ve vyloučení chemikálií, ale v šetrném přístupu k přírodě.

Praha - Prodejnost biopotravin je dlouhodobě na vzestupu. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství, které usiluje o zvýšení jejich produkce. V letošním roce biopotraviny v Česku vyrábí více než 700 producentů. Podle odborníků si spotřebitelé nemají biopotraviny spojovat jen se zdravou stravou, ale také s ekologickým zemědělstvím. Podle nich může bioprodukce vést ke snížení dopadů sucha a eroze půdy.

Ministerstvo se snaží změnit pohled na biopotraviny jako na drahé zboží. "Z našeho pohledu je to nešťastný trend dělat z bioprodukce nějaké exkluzivní zboží. My to vnímáme jako systém hospodaření v krajině, který je ke krajině šetrnější, a právě tenhle způsob hospodaření se odráží i v kvalitě bioprodukce," řekl náměstek pro ekologické zemědělství Petr Jílek.

Jako systém šetrného hospodaření v krajině vnímá produkci biopotravin manažerka Svazu ekologický zemědělců PRO-BIO Kateřina Urbánková. "Orná půda je největší ukázka toho, jaký je rozdíl mezi konvenční a ekologickou produkcí," vysvětlila. "Jde hlavně o to, jakým způsobem se hospodaří s půdou, jak intenzivně se to dělá, jaké se používají postřiky na ochranu rostlin. Všechny tyhle látky přechází do pitné vody," dodala.

Podle Urbánkové je právě bioprodukce a udržitelné hospodaření s přírodou způsobem, jak do budoucna zajistit obživu pro lidstvo. "Existují průzkumy, které jednoznačně říkají, že při intenzivním, byť šetrném způsobu ekologického hospodaření, lze bez problému tuhle planetu uživit," popsala. Dodala nicméně, že je třeba, aby lidé změnili stravovací návyky, například aby nevyhazovali jídlo a omezili konzumaci masa.

Trh s biopotravinami podle ministerstva zemědělství meziročně roste s dvoucifernými procentními nárůsty. V roce 2016 činil v Česku jeho celkový obrat 4,19 miliardy korun, o více než 13 procent víc než v předchozím roce.

V prodeji biopotravin je podle ministra zemědělství Miroslava Tomana potřeba podporovat především ty českého původu. "Není totiž logické a už vůbec ne ekologické, když se dováží ekologické výrobky z velké dálky," řekl. Roční spotřeba českých biopotravin na jednoho obyvatele činí v přepočtu na cenu 243 korun.

Biopotraviny nesou označení certifikátu bio. Pro jeho získání musí zemědělec chovat zvířata v nadstandardních podmínkách a vyrábět potraviny bez použití agrochemie a hnojiv. Užívání chemických látek pro podporu růstu a odolnosti se v nedávné době staly opět terčem kritiky. V polovině srpna přiznal americký soud bývalému školníkovi odškodnění za způsobení rakoviny látkou glyfosát, komerčně označované jako Roundup. Její užívání není v Česku prozatím nijak regulováno.