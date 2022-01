Místo moderních hodinek krach. Končí start-up, který od lidí vybral přes pět milionů

Zdálo se, že zakladatelé brněnského start-upu Leitners Rostislav Slovák a Marek Šmarda našli díru na trhu a jejich hodinky, které snoubily svět těch mechanických a chytrých, si najdou své zákazníky. Teď ale firma, která přes portál Kickstarter vybrala celkem pět a půl milionu korun, oznámila krach kvůli finančním potížím. Lidé, kteří si hodinky předplatili, své peníze už zřejmě nikdy neuvidí.

Spoluzakladatel brněnské společnosti Leitners Rostislav Slovák minulý týden na webových stránkách firmy informoval, že podnik kvůli finančním potížím ukončil činnost a byl podán návrh na insolvenci.

Peněžní problémy firmy, která chtěla vyrábět hybridní chytré hodinky, Slovák odůvodňuje situací na trhu. Ta způsobila časová zdržení a násobné zvýšení cen základních materiálů a mikročipů, což vedlo k nárůstu investice.

V otevřeném dopise hovoří také o sporech se společníkem Markem Šmardou, s kterým se podle svých slov neshodl na dalším způsobu financování projektu. V pátečním rozhovoru pro server iDnes.cz uvedl, že se Šmarda při jednání s investory domáhal nesplnitelných finančních podmínek ve svůj prospěch. Šmarda se k situaci veřejně nevyjádřil.



Takto zakladatel společnosti propagoval hodinky v září 2020:

1:01 Hodinky Leitners: propagační klip z 8. září 2020 | Video: Youtube/Leitners a Komerční banka

Podnikatelům se přitom předloni v kampani na americkém crowdfundingovém portálu Kickstarter podařilo vybrat téměř 220 tisíc eur (5,4 milionu korun) na vývoj a výrobu hodinek. Částka tak výrazně předčila sumu, kterou si firma přála na rozjezd projektu vybrat - tedy 30 tisíc eur (přes 730 tisíc korun).

Podle spoluzakladatele poradenské společnosti Fundchaser Davida Friedla není krach projektů, které vybraly peníze přes crowdfundingové platformy, příliš ojedinělý. Celosvětově jde podle něj o jednotky procent. Podle Friedla ale málokdy končí neúspěšně projekt, který vybral takové množství peněz jako Leitners.

"Něco takového se v Česku zatím mockrát nestalo, to je na tom podle mě to zajímavé a překvapující. Většinou neuspějí projekty, které vybraly podstatně méně peněz," řekl pro on-line deník Aktuálně.cz. Fundchaser se specializuje právě na crowdfundingové kampaně.

Koncept hybridních chytrých hodinek

Start-up Leitners chtěl přijít na trh s hybridními hodinkami, které propojí svět těch tradičních mechanických a moderních chytrých. Zařízení nazvané Ad Maiora mělo na jednu stranu disponovat klasickým strojkem s automatickým nátahem, který zajišťuje pohyb vteřinové ručičky. Současně ale mělo fungovat jako chytré hodinky, tedy umožňovat propojení s telefonem, sledování tepové frekvence nebo třeba poslouchání hudby.

Jak loni napsaly Hospodářské noviny, koncept hybridních chytrých hodinek, které zachovávají i analogové zobrazování času, není nijak nový. Taková zařízení jsou ale většinou nižší cenové kategorie, využívají masově vyráběné strojky a mají omezené funkce. Brněnský start-up sliboval alternativu pro lidi, kteří touží po luxusu a kvalitě.

Jenže sliby se nepovedlo zrealizovat. Slovák pro iDnes.cz dále uvedl, že teprve na konci loňského listopadu bylo jasné, že firma nemá dostatek prostředků pro pokračování projektu. Tehdy podle jeho slov sešlo z dlouho připravované investice.

"Všechny předcházející aktivity byly provozovány v souladu s plánem získání dodatečných investic. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že celý kontrakt dopadne takto. Naopak se do té doby našemu projektu velmi dařilo a byl na vzestupu," popsal Slovák. Firma například ještě v říjnu vystavovala na pražském hodinářském veletrhu Salon Exceptional Watches. V listopadu pak oznámila spolupráci s českým zastoupením automobilky Toyota.

"Hodinek se nikdy nedočkáte"

Server iDnes.cz napsal, že zhruba někdy v této době ale vybírala společnost podle stížností předplatitelů z platformy Kickstarter další peníze. Slovák tvrdí, že podnik nové objednávky nepřijímá od chvíle, kdy byla zastavena investice.

"Mohu stoprocentně potvrdit, že všechny platby, které přišly od zákazníků po prvním prosinci, byly nebo budou úspěšně navráceny. V tomto období jsme již věděli, že budoucnost projektu je nejistá a jednal bych neeticky a nezákonně, kdybych nadále vybíral zálohy," řekl.

S odůvodněním, že se jedná o důvěrnou informaci, odmítl sdělit, kolik lidí celkem si výrobek předplatilo. Kickstarter uvádí, že projekt podpořilo 460 osob.

Slovák v otevřeném dopise také informoval, že "smutnou, avšak nevyhnutelnou skutečností je, že všichni naši zákazníci se hodinek Ad Maiora nikdy nedočkají, a to bez náhrady". Peníze z crowdfundingu totiž firma použila na vývoj hodinek a zavádění jejich výroby. Zákazníci tak nyní mají šanci jedině v insolvenčním řízení.

"Během insolvenčního procesu mohou být zákazníci označeni jako věřitelé. Vše závisí na rozhodnutí insolvenčního soudu a insolvenčního správce s přihlédnutím na naše a obchodní podmínky Kickstarteru. Pokud jste na straně věřitele, doporučuji přihlásit se do insolvenčního řízení. Je však vysoce pravděpodobné, že během tohoto řízení nebudou uspokojeny všechny závazky naší společnosti," napsal Slovák.

Friedl uvedl, že drtivá většina crowdfundingových platforem, jako právě Kickstarter nebo český Hithit, upozorňuje všechny přispěvatele, že daný výrobek dostat nemusí a stejně tak nemusí získat zpátky ani své peníze.

"To je důležitá věc. Tvůrce má samozřejmě udělat maximum pro to, aby projekt dotáhl do konce. Pokud se mu to nepovede, tak přispěvatele musí informovat a situaci jim vysvětlit," popsal Friedl.