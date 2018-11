Místo nenáviděného "maršmelouna" ozdobí centrum Prahy projekt "pocta Stínadel"

Klikněte pro vstup do galerie. Foto: Fránek Architects

Pražané, kteří si nepřáli, aby se z pražské budovy U Milosrdných stal kontroverzní "maršmeloun", si mohou oddychnout. Developerská společnost V Invest vypracovala novou venkovní podobu budovy, která dráždila památkáře svou neotřelou podobou.

Nový projekt domu původně přezdívaného maršmeloun vytvořil autor původního návrhu, architekt Zdeněk Fránek. Upravený projekt nyní představili zástupci odborné poroty a společnosti V Invest, která projekt v ulici U Milosrdných na Starém Městě letos převzala od italského developera Augusta Razetta.

Nový návrh podle firmy vychází z prvků přítomných v okolní historické zástavbě. Bytový dům bude mít šest nadzemních pater, dvě podzemní k parkování a parter bude sloužit pro obchody a služby. Byty firma neprodá, ale využije k dlouhodobým pronájmům. Předchozí podobu projektu kritizovala řada místních obyvatel a odborníků.

Společnost při výběru nové podoby oslovila sedm architektonických studií, pět z nich představilo své návrhy. Z těch poté vybírala vítěze šestičlenná porota, složená ze zástupců developera a architektů Ladislava Lábuse, Josefa Pleskota a Zdeňka Lukeše. Podle investora se odborníci i zástupci investora na vítězi jednoznačně shodli.

V domě vznikne kolem třiceti bytů velikosti od 2+kk do 5+kk. Společnost chce do konce příštího roku získat stavební povolení. Archeologický průzkum by ráda zahájila v září příštího roku, s počátkem stavby počítá v roce 2020.

"Vnější fasáda budovy čerpá inspiraci z vizuálních prvků, které byly pro tuto lokalitu v minulosti typické. Jde například o vertikální žebrování vznikající na stěnách v důsledku stékání dešťové vody z tašek domů a průčelí," uvedl autor návrhu Fránek.

Nová podoba má odrážet atmosféru "pražských Stínadel," jak se staroměstské čtvrti Na Františku přezdívá. Předchozí investor podle architekta požadoval co nejvýraznější návrh, zatímco V Invest chce lokalitu spíše zklidnit, i když nová podoba nerezignovala na vizuální zajímavost. Kromě barevné varianty, která je na zveřejněných vizualizacích, je stále ve hře i fasáda v cihlové barvě.

Podle architekta Pleskota byl velmi zdařilý i původní, kritizovaný návrh, Fránek jej nicméně novou podobou překonal. "Nový design domu v jeho podání je nejen architektonicky vyzrálý a originální, ale i památkářsky akceptovatelný," uvedl.

Ředitel společnosti V Invest Jaroslav Vondřička řekl, že hlavním limitem pro celý projekt bylo platné územní rozhodnutí, které stanovilo poměrně přísné podmínky. Aktuální návrh společnost už při přípravě konzultovala s památkáři. "Chtěli bychom se pokusit vytvořit přechod mezi velmi kvalitní historickou architekturou a moderní architekturou, o které si myslíme, že do města nezbytně patří," dodal Vondřička.

Bytový dům v blízkosti Anežského kláštera se plánuje téměř 20 let. Původní italský investor v minulosti přišel s návrhem, jehož vizualizace prezentoval s fasádou v bílé a růžové barvě. Podle toho získal projekt přezdívku maršmeloun a sklidil vlnu kritiky.

Společnost V Invest převzala spolu s projektem i smlouvu s hlavním městem z roku 1999, na základě které má magistrát po kolaudaci budovy odprodat developerovi pozemky, na kterých projekt vznikne. V roce 2007 byla uzavřena předkupní smlouva za cenu zhruba 27 000 korun za metr čtvereční, která je stále platná.

Minulé vedení Prahy zvažovalo přímý prodej parcel, ze záměru však sešlo. Podle Vondřička chce společnost na jednání navázat s novým vedením radnice. Do začátku stavby by se podle něj po dohodě se samosprávou mohly parcely využívat pro setkávání lidí.