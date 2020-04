Schillerová vyjde vstříc pivovarům. Vylité pivo chce osvobodit od spotřební daně

Ministerstvo financí navrhne, aby pivovary mohly žádat za pivo, které nedokázaly kvůli zavřeným hospodám prodat z distribučních center, vrácení spotřební daně. V pondělí to sdělil za ministerstvo Tomáš Weiss. O tuto úlevu žádal Český svaz pivovarů a sladoven, podle kterého by placení daně za vylité pivo bylo nejenom nesmyslné, ale i nemorální. Sněmovna by změnu měla projednat v úterý.

"Pivovary byly v důsledku uzavření restaurací a hospod postaveny do situace, kdy nemají odbyt pro své pivo, které na základě předpokládané poptávky umístily do meziskladů, tedy z něj již zaplatily spotřební daň," uvedl Weiss. Po vyhlášení nouzového stavu ho ale už pivovary nemohly dodat odběratelům, protože se pivo po čase zkazí.

Pivo se podle svazu vrací kvůli zavřeným hospodám z prodejní sítě zpět do pivovarů. "Není možné ho jednoduše znovu naplnit do lahví nebo plechovek a prodat jako balené. Vrácené pivo tak nelze využít pro výrobu nového piva ani ho přebalit, aby mohlo být prodáno v maloobchodních prodejnách. Nezbývá než toto pivo zlikvidovat," uvedl už dříve Český svaz pivovarů a sladoven.

Ještě větší problém je podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové u piva, které se vrací z distribučních center jednotlivých pivovarů, u něj se pak musí i při likvidaci zaplatit spotřební daň. "Identická situace je u piva, které se vrací z hospod provozovaných přímo pivovarem. Ani v tomto případě současná legislativa neumožňuje požádat o vrácení spotřební daně," dodala.

Škody pivovarů, které kromě daně zahrnují náklady na výrobu piva, logistiku a likvidaci, dosáhnou podle Ferencové stovek milionů korun.

Současný zákon vrácení daně podle Weisse neumožňuje, ministerstvo předloží pozměňovací návrh k novele zákona o spotřebních daních. "Umožnil by pivovarům, aby pivo uvolněné do meziskladu, z něhož již byla odvedena spotřební daň, mohlo být v odůvodněných případech, jako je právě současný nouzový stav, vráceno zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, a to za účelem likvidace či přepracování piva," dodal mluvčí.

Pivovary by likvidaci musely doložit správci daně, vznikl by jim pak nárok na vrácení daně. Uplatnit ho budou muset do konce letošního roku.

Podle vládního harmonogramu mají zůstat restaurační předzahrádky zavřené do 25. května a interiéry hospod a restaurací do 8. června, podle svazu tak půjde zhruba o čtvrtletní produkci, tedy 1,5 milionu hektolitrů piva. Na dani by měl obor zaplatit za toto množství více než 100 milionů korun.