Sto dvacet tisíc českých seniorů uvázlo v exekuci. Šokující čísla se asi ještě zhorší

Senioři se propadají do stále větší chudoby. Na vině jsou exekuce Důchod ani příspěvky státu jim na běžný život nestačí.

Praha - Kdy jindy než na Mezinárodní den boje proti chudobě, který se ve středu ve světě slaví, je dobré připomenou extrémní zadlužení českých domácností důchodců.

Neveselé údaje společně zveřejnily Agentura pro sociální začleňování, Centrum pro společenské otázky SPOT, Česká asociace streetwork a Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR a projektu Mapa exekucí.

Podle nich je až sto dvacet tisíc Čechů nad 60 let pod tíhou exekuce. Z toho téměř čtyřicet procent čelí třem a více exekucím, desetina pak dokonce deseti a více. Početná je rovněž skupina lidí v předdůchodovém věku, která se již nyní potýká s nezvladatelnými dluhy.

"Část českých seniorů tak uvízla v pasti chudoby a sociálního vyloučení. Každý čtrnáctý Čech v exekuci je přitom ve věku 65+," uvádí Karel Schwarz z Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Doplňuje, že při odchodu do důchodu se ekonomická situace dlužníka, na kterého je uvalena byť jen jedna exekuce, výrazně zhoršuje. "Dramaticky se sníží jeho příjmy a on přestává zvládat závazky, které si vzal ještě v produktivním věku. S průměrným důchodem mu po srážkách zůstane necelých 9 tisíc korun. Řada seniorů má ovšem mnohem nižší důchod a musí vyjít třeba i jen s 6 tisíci korunami na měsíc," vypočítává Schwarz.

Senioři chycení v dluhové pasti tak mají často minimální šanci se ze své situace dostat. "Z nízkého důchodu nejsou důchodci schopni splácet narůstající úroky, ani náklady na vymáhání. Na osobní bankrot kvůli přísným podmínkám často nedosahují. Navíc ve chvíli, kdy jim zemře partner, nejenže ztratí jeden příjem, ale ještě se jim sníží nezabavitelné minimum," vysvětluje Radek Hábl z Agentury pro sociální začleňování a autor Mapy exekucí.

Řada seniorů končí na ubytovnách

Podle Martiny Zikmundové z České asociace streetwork situaci nepomáhá ani to, že má Česko v porovnání s průměrem Evropské unie velmi rychle rostoucí mandatorní (tedy základní) výdaje v domácnosti.

"Vysoké náklady za bydlení, základní potraviny a léky nejvíce dopadají na jednočlenné domácnosti, vedle rodičů samoživitelů právě také na seniory, kteří zůstali sami. Setkáváme se bohužel i s tím, že čím dál více z nich dnes končí na ubytovnách a na ulici. Ani v případě, kdy pobírají příspěvek na živobytí, nemohou, obzvláště ve městech, finančně vyjít," dodává Zikmundová.

Zásadní problém bude podle odborníků do budoucna představovat také věková skupina dlužníků, kterou důchod v nejbližších letech teprve čeká. "S ohledem na předluženost generace dnešních čtyřicátníků a padesátníků by se stát měl na tento problém začít připravovat už nyní. Určitou nadějí pro dnešní i budoucí seniory by mohlo být aktuálně diskutované odstranění bariér vstupu do osobního bankrotu a zkrácení doby oddlužení na 3 roky po vzoru členských zemí EU," říká Radek Hábl.

Novela insolvenčního zákona se nyní nachází před třetím čtením a zákonodárci o její finální podobě budou v nejbližších dnech hlasovat.