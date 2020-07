Boj o 400 metrů. Ministerstvo zrušilo zamítavý verdikt o vyvlastnění pozemků pro D3

Ministerstvo dopravy zrušilo zamítavý verdikt Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádosti o vyvlastnění pozemků motocentra pro stavbu dálnice D3 u Tábora. Ministerstvo vrátilo úřadu verdikt v pátek. Důvody jsou jednak procesní a MD se zároveň neztotožnilo s některými argumenty úřadu, proč nelze vyvlastnění provést.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádalo o vyvlastnění loni, kvůli pozemkům nemůže dostavět 400 metrů dálnice. Vlastníkům pozemků navrhlo ŘSD již dříve neúspěšně odškodnění. Návrh odškodnění zaslalo ŘSD jak bratrům Bratránkovým, jimž patří pozemky s motocentrem, tak firmám Milan Král a Taartrade.

Krajský úřad podle svého vyjádření neshledal splnění důvodů pro vyvlastnění. Bratránkovi dlouhodobě označují vyvlastnění za nezákonné. Tvrdí, že stát jim zmařil investice, vydal nezákonné stavební povolení a teď odmítá platit škody.

V provozu je nyní 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Dálnice D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.