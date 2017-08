Lidé u Zlína nemohou kvůli moru prasat do lesů. Za porušení zákazu hrozí vysoká pokuta

před 4 hodinami

Lidé na Zlínsku nesmí kvůli moru prasat do lesů | Foto: ČTK

Zákaz vyhlásil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, opatření se týká oblasti ohniska nákazy. Smyslem opatření je nerušit prasata a udržet je co nejvíce v klidu, aby nemigrovala do jiných oblastí za potravou a nákaza se dále nešířila.

Zlín - V okolí Zlína dnes začal platit zákaz vstupu lidí do lesů, polí a na polní cesty. Důvodem jsou obavy z šíření afrického moru prasat.

Zákaz vyhlásil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL), opatření se týká oblasti ohniska nákazy. Zákaz se nevztahuje na lidi, kteří v zamořené oblasti žijí, myslivce a vybrané lesní hospodáře a zemědělce. Lidé podle policie zákaz respektují.

"Zatím nebyly hlášeny žádné problémy," řekl agentuře ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Zákaz vstupu se týká oblasti o rozloze 50 kilometrů čtverečních vymezené už dříve osazenými elektrickými a pachovými ohradníky a katastry měst a obcí Lípa, Slušovice, Březová, Lukov, Fryšták a Zlín. Zákaz vstupu má platit minimálně do 29. srpna. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 20 000 korun. Minulý týden byl do oblasti zakázán vstup lidem s domácími zvířaty.

Smyslem opatření je nerušit prasata a udržet je co nejvíce v klidu. Kraj ve spolupráci s veterináři, myslivci a zemědělci bude území zakrmovat a zvířata postupně odchytávat do klecí, aby nemigrovala do jiných oblastí za potravou a nákaza se dále nešířila. V ohnisku nákazy je zakázán lov veškeré zvěře.

Zákaz se nevztahuje na příjezdové cesty a obce, nedotkne se například ani zlínské zoologické zahrady, která do dané oblasti spadá. Podle mluvčí kraje Renaty Janečkové lidé dnes na úřad telefonovali a ptali se na podrobnosti, například ohledně cyklostezek.

"Cyklostezka je brána jako veřejná komunikace a smyslem zákazu vstupu nebylo omezovat provoz na komunikacích, ale pouze v lesích a na loukách. Z tohoto důvodu je provoz na značených cyklostezkách povolen, je však zakázán vstup z cyklostezky do lesů a luk," uvedla mluvčí.

Kvůli africkému moru prasat dnes jednal krizový štáb města Zlína. Rozhodl i o zřízení infolinky s číslem 778 400 300. "Lidé se na vzniklou situaci hodně ptají, je potřeba jim zajistit přístup k informacím," uvedl tajemník krizového štábu města Václav Kostelník.

Informace jsou zveřejněny také na stránkách města a Zlínského kraje i na vývěskách v místních částech, kterých se situace týká. Na aktuální situaci město upozorňuje také prostřednictvím varovného informačního systému. V místních částech, kterých se zákaz vstupu týká, se hlášení budou opakovat až do pátku.

V ohnisku nákazy již uhynulo 149 divočáků, africký mor prasat byl potvrzen u 86 z nich. "Negativním výsledkem skončilo vyšetření 61 vzorků. U dvou vzorků se čeká na výsledek," sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 1530 divokých prasat, nejvíce jich bylo na Kroměřížsku, a to 379. U žádného odstřeleného kusu nebyl africký mor prasat zjištěn.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.