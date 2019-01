Letiště Praha chce víc peněz od Evropanů. Otevřelo pro ně novou obchodní zónu

Letiště Václava Havla otevřelo novou komerční zónu pro turisty ze schengenského prostoru. Chce tak získat více peněz z neleteckého byznysu. Evropany má nalákat na vyšší útraty šest nových obchodů a jedna restaurace připomínající tržiště.

Letiště Praha dnes získává z neleteckých aktivit zhruba třetinu svých výnosů. Loni na nich vytěžilo zhruba 2,5 miliardy korun a letos by je chtělo navýšit. Právě proto rozšířilo v Terminálu 2, který je určen pro lidi cestující v rámci schengenského prostoru, novou komerční zónu. Využilo tak trendu, kdy počet cestujících roste a velká část z nich létá právě po Evropě.

"Nová komerční zóna nám umožní uspokojit poptávku neustále rostoucího počtu cestujících. Turisté v obchodech najdou nový a zajímavý sortiment a nový koncept restaurace jim nabídne komfortní stravování. Přejeme si, aby byli turisté spokojeni, protože když budou spokojeni, tak budou utrácet a i my z toho budeme mít nějaké prostředky," řekl Aktuálně.cz Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. Letiště totiž získává od nájemců pravidelný fixní příjem a dále procento z úspěšných tržeb.

Terminál 2 má tak šest nových obchodů - čtyři od skupiny Lagardére Travel Retail (tři prodejny s módou The Fashion Place a jednu prodejnu s kosmetikou Rituals), hračkářství Hamleys a obchod s kabelkami italské značky Coccinelle ze skupiny Tom Plus.

"Obchody jsou šité na míru schengenského zákazníka, který se liší od turistů létajících do celého světa. Tito turisté cestují častěji, takže prostředí letiště nevnímají jako exkluzivní. Okázalý luxus tak není to, co je osloví. Prostory jsou menší a jednodušší, ale musí nabízet vysoce kvalitní zboží. Sázíme tak na osvědčené silné značky, z nichž nabízíme novinky a bestsellery," vysvětluje Richard Procházka, ředitel Lagardére Travel Retail.

Evropský zákazník chce být podle něj hýčkán a nacházet to, co jinde ne. A tak i když si na poslední chvíli před odletem koupí dárek se značkou například Hugo Boss, Lacoste, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Superdry, Michael Kors či Swarovski, nepohrdne ani slevami, které v prostředí letiště nejsou kromě sezonních období příliš využívané.

Na evropského zákazníka dbajícího čím dál tím více na zdravou stravu cílí i nová restaurace ze švýcarské gastronomické sítě Marché. Ta je koncipována jako tržiště, na kterém nabízí poměrně úzký sortiment čerstvého zboží dodávaného výhradně od tuzemských dodavatelů. Všechno jídlo připravují kuchaři přímo před zraky hostů.

"Vegetariánská část a pizza tvoří 75 až 80 procent našich příjmů. Nejvíce ji preferují turisté ze severských zemí, Italové si zase rádi dávají pizzu. Lidem se snažíme nabízet lokální speciality, které turisté rádi ochutnávají - česká klobása tak například poráží klasický steak," vysvětluje koncept restaurace Zdeněk Krotký, ředitel Marché pro Českou republiku.

Letiště Praha má nyní 114 prodejen či restaurací, dnešní rozšíření komerční zóny v Terminálu 2 bylo největší od jeho otevření v roce 2006.

Nové prostory ještě zaplní nový dětský koutek. Další větší rozšíření komerčních zón zatím letiště z kapacitních důvodů neplánuje. K dalšímu navýšení počtu obchodů by mohlo dojít v souvislosti s celkovým rozšířením letiště (paralelní dráha a Terminál 2), do něhož hodlá společnost investovat zhruba miliardu eur (25,7 miliardy Kč) a k němuž dojde přibližně v roce 2026.

Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o devět procent více. Zvýšil se mu i počet vzletů a přistání, který vzrostl o téměř pět procent na 155 530 pohybů. Počet cestujících se na letišti každoročně zvyšuje od roku 2013.