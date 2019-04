Podivný konec Letgo: Milionové reklamy, pak náhlý odchod. Teď bazar potichu jede dál

V průběhu března oznámil populární on-line bazar Letgo bez dalšího vysvětlení svým uživatelům, že od dubna v Česku končí. S příchodem nového měsíce ale znovu ožil - opět bez vysvětlení. Americká společnost k situaci kolem fungování bazaru a avizovaného odchodu ze země důsledně mlčí, česká zákaznická podpora nabízí jen zautomatizované odpovědi. Klíčoví hráči na poli české on-line inzerce mezitím oznámení o odchodu Letgo přičítají tomu, že firma ani přes masivní reklamní kampaň nakonec nedokázala Čechy ve větším přetáhnout od bazarů, na které už byli zvyklí. Podle expertů není trpělivé a dlouhodobé budování pozice na trhu zřejmě tím, co firma původně plánovala.

I přes březnové upozornění na prodejní platformě, že "Letgo nepřijímá nové inzeráty a po uplynutí tohoto měsíce nebude Letgo v Česká republika k dispozici", bazar v pondělí 1. dubna v tichosti znovu ožil a funguje dál jakoby nic. Varovná hláška z něj zmizela, inzerce je plně funkční a nebyl ani problém vložit nový inzerát či vytvořit novou registraci.

Obnoven byl i provoz na slovenské, slovinské a chorvatské verze portálu, o kterých se rovněž mluvilo v souvislosti s ukončením činnosti Letgo.

Redakce Aktuálně.cz se opakovaně snaží získat stanovisko Letgo k budoucnosti bazaru a avizovanému odchodu z Česka, a to bez jakékoli reakce firmy.

Také komunikace firmy na sociálních sítích je velmi omezená. Zatímco na svých mezinárodních profilech na Facebooku a Instagramu komunikuje Letgo aktivně dál, u obou českých profilů prořídly příspěvky již počátkem února a v průběhu měsíce pak utichly úplně. Až po řadě týdnů mlčení přibyl na facebookovém profilu Letgo CZ jediný příspěvěk, a to že "nahrávání inzerátů na letgo je opět v provozu."

Nechápavé komentáře od řady uživatelů Letgo na sebe nenechaly dlouho čekat. "Je 1. duben a tohle je hodně nešťastné datum na podobné věci, takže fofrem nějaké oficiální prohlášení a omluvit se lidem, kteří své inzeráty smazali," píše jeden z uživatelů. "Takže Letgo nekončí? Pokud to bylo celé fór, tak končím naopak já," píše další.

Uživatelům, dotazujícím se na funkčnost bazaru, se ze strany české podpory dostalo pouze automatické odpovědi. "Vzhledem k nečekaným událostem bohužel nejsme schopni odpovědět na všechny Vaše dotazy. Velice se omlouváme za vzniklé potíže a skutečnost, že Váš problém nebyl vyřešen včas. Uvědomujeme si, že je tato situace frustrující. Nepodařilo se nám poskytnout službu, kterou si zasloužíte," odpovídá uživateli automat.

Konkurence má jasno

Některé české prodejní portály už mezitím stačily využít oznámení o odchodu Letgo pro svou propagaci. Například v rámci PPC kampaně portálu Aukro.cz se v internetovém vyhledávači objevují titulky jako: "Někteří končí, Aukro zůstává." nebo "Někteří nás již opouští. Let's go, Aukro frčí dál."

"Komunikaci stavíme neformálně napříč všemi kanály," říká k tomu kroku marketingový ředitel Aukro.cz Michal Studený. Letgo však firma podle něj za konkurenci nepovažovala. "Aukro je především o aukcích. Navíc naši uživatelé mají rádi emoce a zábavu. Proto se k nám vrací," domnívá se Studený.

Partner investičního fondu Leverage Technology spoluvlastnící Aukro Václav Liška se domnívá, že Češi jsou konzervativní a dávají přednost tradičním českým službám. "Takže ani vysoké investice do českého trhu neznamenají automaticky úspěch," míní Liška.

Podle dalšího klíčového konkurenta na poli on-line inzerce, Sbazaru, byl spíše český trh v době vstupu Letgo nasycený dostatečně a nový hráč nepřišel s žádnou významnou funkcionalitou, která by lidi přesvědčila opustit ověřený způsob prodeje či nákupu zboží z druhé ruky.

"Pokud má člověk v okamžiku vstupu nového hráče k dispozici funkční řešení, získat ho na svou stranu, byť za účasti moderních technologií, stojí jednoduše spoustu peněz a to bez jejich jasné návratnosti," naráží na marketingovou strategii Letgo produktový manažer Sbazaru Pavel Kolář.

Bývalý majitel inzertního portálu Mimibazar Bohdan Škoda nabízí ještě další pohled na avizovaný odchod Letgo z Česka. Jak uvedl magazín CzechCrunch, investoři z amerického bazaru se rozhodli opustit Česko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko, aby se zaměřili na rozvojové trhy - což podle Škody dává smysl. "Česká ekonomika je na tom nyní dobře, trh je přesycený novým a levným zbožím, které je snadno dostupné. Také mladí Češi už nejsou tolik ochotní kupovat si zboží použité jako generace před nimi. Naproti tomu rozvojové trhy bývají ekonomicky slabší a lidé tam spíše budou bazary využívat," uvádí Škoda pro Aktuálně.cz.

Ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti Czech Fund ale připomíná, že různé slevové akce a diskontní prodejny mají i ostatní země. "Spíše se tady, a obecně ve střední a východní Evropě, Letgo přepočítalo. Neodhadlo dobře trh," domnívá se ekonom.

Letgo totiž plánovalo získat v Česku větší tržní podíl, a to rychle. Vsadilo přitom na masivní reklamní kampaň, se kterou na trh vstoupilo v roce 2016. "Vidět bylo v televizi, on-line i off-line reklamách, a během prvního týdne se dokonce dostalo mezi nejstahovanější aplikace na platformách iOS a Android," připomíná šéfredaktor technického magazínu inSmart.cz Lukáš Voříšek.

"Právě televizní spoty s "opičákem" či prodejem auta si získaly oblibu u zákazníků, a pokud reklamu srovnáme například s pokusem Bazoše, je zpracování na úplně jiné úrovni. Letgo si ke svým reklamám pozvalo mimo jiné agenturu VCCP Prague a na reklamách nešetřilo," dodává.

Podle odhadu Voříška se mohly Letgo aktivity na českém trhu vyšplhat až do desítek milionů korun.

Velcí hráči zbystřili

Právě objem, v jakém se Letgo rozhodlo investovat do marketingu od svého příchodu do Česka, uvedlo do pohotovosti ostatní klíčové hráče na trhu, jako je právě Bazoš nebo Sbazar. "S ohledem na jejich investice do reklamy jsme se rozhodně měli na pozoru a monitorovali jsme jejich aktivity," připouští Aneta Kapuciánová, tisková mluvčí portálu Seznam.cz, který Sbazar provozuje.

Bazoš přitom zašel ještě dál. "Při jeho vstupu v roce 2016 jsme urychlili rozhodnutí nechat si udělat aplikaci pro Android a iOS. Čili jsme Letgo za konkurenci považovali a přinutilo nás inovovat," říká pro Aktuálně.cz majitel Bazoše Radim Smička. "Osobně si myslím, že to byl i jeden z důvodů, proč Letgo vstoupilo právě do Česka - tedy, že Bazoš v té době neměl aplikaci pro mobily. Jejím vytvořením se pak smazal technologický náskok a ani masivní reklama nevedla k nějakému masivnímu odlivu našich uživatelů," dodává Smička.

Nevedli si špatně

Prodejní platforma Letgo stihla v Česku za tři roky získat na dva miliony uživatelů, i když těch aktivních bylo pravděpodobně méně.

"Pokud se podíváme na funkce, pomohla Letgo k úspěchu právě jeho přehlednost a jednoduchost. Aplikace nikdy neměla nadstandardní funkce, lidem však pomáhala snadno a rychle prodat nepotřebné věci. To vše zdarma, což je na českém trhu jedna z důležitých vlastností podobných služeb," vysvětluje Voříšek.

Letgo podle něj mohlo následně dospět k názoru, že když určité funkce s postupem času zpoplatní - jak bývá u těchto obchodních modelů zvykem - kvůli zvyklostem Čechů i již zavedené konkurenci s tím na zdejším trhu narazí a nebude mít kam růst.

"Ne, že by se jim tady vůbec nedařilo, jen se jim dařilo méně, než čekali," usuzuje Kovanda, podle kterého Letgo nejspíš není ochotné budovat dlouhodobě a trpělivě svoji pozici na trzích, ze kterých právě oznámilo svůj odchod. "Mohou mít pocit, že stažením z trhu ušetří na investicích, které budou moci realizovat místo toho na - z jejich hlediska - perspektivnějších rozvojových trzích, kde i kvůli větší dynamice tamních ekonomik a menší nasycenosti on-line službami cítí potenciál silnějšího růstu než v Česku. A také potenciál snazšího získání uspokojivého tržního podílu," uvažuje ekonom.

Alternativa k Letgo

Odchod Letgo z Česka by podle Radima Smičky vedl k určitému zvýšení návštěvnosti všech zbývajících serverů. "Část uživatelů se ale překrývá, tedy přidávala inzeráty jak na Letgo, tak i na Bazoš, a nedá se to tedy přesně odhadnout," dodává.

Sbazar rapidní nárůst z pohledu uživatelů neočekává, přesah inzerentů a nabídek mezi jednotlivými weby je podle něj značný.

Pokud jde o bazarový prodej či nákup přes mobilní aplikaci, na které si Letgo zakládalo, pak například čísla z Google Play ukazují, že z nejpopulárnější lokální trojice Bazoš.cz, Sbazar.cz a Aukro.cz je v současnosti nejstahovanější právě mobilní aplikace Bazoš.cz, která má přes půl milionu instalací.

Android aplikace Sbazaru a aplikace Aukra mají každá přes 100 tisíc instalací. "U Facebook Marketu není možné čísla získat, neboť je Marketplace přímo součástí mobilní aplikace služby. Vzhledem k pozdnímu příchodu na trh v polovině roku 2017 a minimální propagaci nelze zatím očekávat vyšší čísla," vysvětluje Voříšek.

Právě Facebook ale bude mít podle něj v odvětví on-line inzerce do budoucna značnou výhodu - a to díky počtu uživatelů, kteří mohou bez další registrace a v rámci jedné služby začít prodávat ve stylu Letgo. "Právě Facebook je jednoduchostí svého Marketplace službě Letgo nejblíže," uzavírá Voříšek.