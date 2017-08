Facebook chce vědět, co nakupujete. V Česku spouští tržiště, obchodovat můžete nejen s přáteli

před 18 minutami

Facebook v Česku spouští prodejní tržiště Marketplace, na kterém mohou jeho uživatelé prodávat a kupovat použité zboží. V Česku se nejspíš stane přímou konkurencí portálů Aukro, Sbazar nebo Bazoš. Marketplace zatím fungoval v šesti zemích světa. Jeho rozšíření do Česka souvisí s expanzí služby do Evropy.

Praha - Facebook v Česku od pondělí spouští prodejní portál Marketplace (v překladu tržiště). Nová bezplatná služba bude součástí jeho sociální sítě, kterou používá asi 4,5 milionu Čechů, a má se stát globální obdobou inzertních webů, jako jsou tuzemské Aukro nebo Bazoš.

Zřejmým záměrem firmy je za pomoci nového on-line tržiště získat více informací o nákupním chování svých uživatelů. Ty Facebook následně zužitkuje v lepším cílení reklamy, na níž je jeho byznys postaven.

Službu Marketplace americká sociální síť, kterou po světě používají více než dvě miliardy lidí, spustila už loni v říjnu. Dosud byla ovšem dostupná pouze v USA, Velké Británii, Austrálii, Mexiku, Chile a na Novém Zélandu. K této šestici zemí nyní od půlky srpna přibude dalších 17 trhů Evropy. V regionu střední Evropy půjde o Česko, Maďarsko a Rakousko, dále pak jde třeba o Francii, Německo nebo Itálii.

Už před vznikem Marketplace bylo možné na Facebooku obchodovat prostřednictvím specializovaných uživatelských skupin. V těch se poptávají třeba nákupy aut nebo na nich uživatelé nabízí použitou elektroniku.

"Takové skupiny po celém světě používá přes 550 milionů lidí. Obchodovat přes ně ovšem mohou pouze jejich členové. Marketplace oproti tomu může využít jakýkoliv facebookový uživatel. Tedy i ten, který není členem žádné ze skupin. Marketplace funguje jako otevřené tržiště, kde najdete téměř cokoliv," říká Vivek Sharma, produktový ředitel Facebook Marketplace.

Nové internetové tržiště je součástí Facebooku a v tuzemsku bude fungovat v češtině. Uživatelé se do něj dostanou kliknutím na speciální modrou ikonu ve tvaru nákupního košíku. Na mobilech od Applu je takový emblém umístěn ve spodní části facebookové aplikace, u konkurenčních telefonů se systémem Android se symbol košíku nachází v horní části obrazovky. Pokud se uživatel připojuje přes počítač, měl by vstup do Marketplace nalézt v levé části facebookové stránky.

Obchod se domluví přes Messenger

Samotná podoba tržiště se příliš neliší od klasického vzhledu Facebooku. Místo statusů jednotlivých uživatelů se na něm ale zobrazují inzeráty s fotografiemi prodávaného zboží, vše je navíc doplněno o možnost vyhledávání nabídek za pomoci klíčových slov.

Při vkládání inzerátu na Marketplace je prodejce vyzván, aby svůj nabízený artikl krátce popsal, zařadil ho do některé z prodejních kategorií, vystavil jeho fotky a uvedl požadovanou cenu zboží. K tomu ještě může upřesnit, v jakém okruhu od místa jeho aktuální polohy bude zboží možným kupujícím zobrazováno.

Inzerát na použitý PlayStation nebo zánovní notebook se tak může ukázat třeba jen uživatelům, kteří se od prodejce nacházejí v okruhu pěti kilometrů. Nakupující si stejně tak mohou určit, zda budou nabízené zboží vyhledávat jen ve svém nejbližším sousedství, nebo si nechají zobrazovat i nabídky z větší vzdálenosti.

Co se týče komunikace, Facebook umožní prodejce oslovovat prostřednictvím své chatovací aplikace Messenger. Její speciální verze zprostředkuje domluvu obchodu bez nutnosti, aby se prodejní strany musely stávat facebookovými přáteli.

"Kupující si navíc mohou prohlédnout prodejní profil člověka, od něhož si zboží kupují. Uvidí na něm, co už v minulosti prodal, v jakých prodejních skupinách je členem nebo zda s ním zájemce o koupi nemá společné facebookové přátele," uvádí Sharma. Podle něho se tak omezuje riziko, že se z prodejce nakonec vyklube podvodník.

"K tomu bude aplikace Marketplace uživatelům dávat užitečné rady, jak bezpečně nakupovat a prodávat a přitom třeba nesdílet citlivé finanční údaje s druhou prodejní stranou. Lidé vedle toho získají také možnost hlásit nám podezřelé zboží nebo prodejce," vysvětluje manažer sociální sítě.

Na zeď se nabídky plést nebudou

Podle něj budou stránky Marketplace sice součástí Facebooku, do klasické části sítě se ale míchat nebudou. "Žádná z prodejních nabídek se na běžném facebookovém profilu prodejce zobrazovat nebude a bude viditelná pouze přes Marketplace. Uvědomujeme si, že své soukromé profily uživatelé podobnými věcmi plnit nechtějí," uvádí Sharma.

Ten ještě upřesňuje, jak to bude s placením zboží. Lidé si prý často chtějí nabízené věci předem prohlédnout osobně, než za ně zaplatí. "Proto ponecháme na prodejci s kupujícím, na jaké formě placení se sami dohodnou. Může jít o hotovost, platbu za pomoci PayPal nebo i způsob placení přes náš Messenger," vyjmenovává zástupce sociální sítě.

Možnost platit přes chatovací aplikaci Messenger americká firma zavedla teprve před několika měsíci. Zatím slouží hlavně facebookovým přátelům, kteří si tímto způsobem navzájem platí a vyrovnávají tak třeba společný účet za návštěvu restaurace. Analytici se shodují, že zavedením plateb v Messengeru chtěl Facebook získat větší přehled o stovkách milionů svých celosvětových uživatelů. Vylepšené poznatky o jejich chování na sociální síti slouží k lepšímu cílení reklamy. Ta loni stála za 97 procenty příjmů Facebooku, které přesáhly 27,6 miliardy dolarů.

Podobně by se to mělo mít také se zavedením Marketplace, s jehož pomocí firma Marka Zuckerberga získá větší přehled o tom, co si její uživatelé kupují a co prodávají. Podle firemního manažera Sharmy je cílem nového tržiště především posílit komunikaci mezi uživateli Facebooku. "To je ostatně hlavní vizí naší společnosti," říká Sharma, který se chlubí posledními výsledky tržiště z amerického trhu.

"Jen letos v květnu se v USA přes Marketplace inzerovalo přes 18 milionů produktů. Na americkém trhu navíc o 77 procent vzrostl počet unikátních konverzací mezi prodejci a kupujícími na této prodejní platformě," říká Sharma.

Proč si jeho firma pro další expanzi svého tržiště vybrala vedle velkých evropských zemí také Česko, manažer Facebooku neuvádí. Svou roli nejspíš hrála síla tuzemského e-commerce trhu, na němž se loni protočilo téměř 100 miliard korun. Na Marketplace budou Češi podle všeho nejvíce prodávat použité zboží a nová služba se tak stane přímou konkurencí tuzemských portálů Aukro, Bazoš nebo Sbazar.cz.

Zvláště Aukro může vstup silného konkurenta do jeho revíru v současnosti zabolet nejvíc. Největší aukční portál v Česku koncem července prošel nucenou třídenní odstávkou, která souvisela s jeho přechodem na novou prodejní aplikaci. Celý proces ale provázely technické problémy, zmizely některé dosavadní funkce a někteří prodejci proto s portálem přestali spolupracovat.