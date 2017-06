Lagerdeová nabízí eurozóně dohodu o řeckém dluhu. Země zkrácení dluhu potřebuje, říká

před 34 minutami

Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová nabídla evropským věřitelům řešení, jak vyjít ze slepé uličky řeckého zadlužení. Díky jejímu návrhu by bylo možné eurozóně uvolnit další část úvěru ještě v červnu. Podle fondu Řecko potřebuje zkrácení dluhu, Německo to však odmítá. Christine Lagardeová navrhuje dohodu, jejímž prostřednictvím by MMF na finanční pomoci Řecku participoval, jak požaduje Berlín, ale dokud by se neujasnila opatření ke zmírnění řeckého zadlužení, žádnou částku by nevyplatil.

Berlín - Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová prohlásila, že evropským věřitelům nabídla východisko ze slepé uličky řeckého zadlužení. Její návrh by eurozóně umožnil uvolnit další část úvěru ještě v červnu. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na rozhovor, který Lagardeová poskytla německému listu Handelsblatt. Nižší důchody, vyšší daně a reformy. Řecko souhlasí s podmínkami další finanční pomoci číst článek Podle názoru MMF Řecko zkrácení dluhu potřebuje, ale to odmítá Německo. Christine Lagardeová navrhuje dohodu, jejímž prostřednictvím by MMF na finanční pomoci Řecku participoval, jak požaduje Berlín, ale dokud by se neujasnila opatření ke zmírnění řeckého zadlužení, žádnou částku by nevyplatil. "Může existovat program, v němž se vyplacení finančních prostředků uskuteční jen tehdy, když budou věřitelé dluhová opatření jasně definovat," prohlásila Lagardeová v rozhovoru pro úterní vydání listu. Kompromis by ministrům financí eurozóny umožnil, aby na jednání 15. června dali zelenou vyplacení další části úvěrové pomoci. "Je to možnost dohody," řekla Lagardeová. Řecku v červenci vyprší splatnost asi sedmi miliard eur dluhů (184 miliard Kč), které bez uvolnění úvěrů z třetího záchranného programu nebude schopno splatit. Jednání ministrů financí eurozóny a MMF o Řecku v květnu ztroskotala. Eurozóna nové půjčky Aténám neuvolnila, uznala nicméně, že země udělala v reformách pokrok. Rozdílné názory měly obě strany na budoucí ekonomický růst Řecka a na rozpočtové přebytky. Skupina ministrů eurozóny v čele s německým ministrem Wolfgangem Schäublem trvá na tom, že rozhodnutí o tom, zda Řecko potřebuje úlevu od dluhů, by mělo padnout až skončí současný záchranný program, tedy v polovině roku 2018. MMF tvrdí, že je o tom potřeba rozhodnout hned. Ministři požadují, aby MMF na dohodě participoval z důvodu důvěryhodnosti. Právě zmírněním dluhové zátěže Řecka ale MMF svou účast na nejnovějším kole finanční pomoci (ve výši 86 miliard eur) podmínil. Podle názoru MMF je zmírnění dluhové zátěže, anebo pro tuto chvíli alespoň jeho jasný příslib, nezbytné k obnovení důvěry investorů v Řecko. To je pro zemi, jejíž zadlužení dosahuje 197 procent hrubého domácího produktu, důležité zejména proto, že že se v příštím roce hodlá vrátit na světový finanční trh.

