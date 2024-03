Soud potrestal hejtmana ANO Krkošku za uplácení lékařů. Ten vzápětí rezignoval

Soud ve čtvrtek uložil moravskoslezskému hejtmanovi Janu Krkoškovi (ANO) ve 12 let starém případu uplácení lékařů farmaceutickými firmami peněžitý trest 200 tisíc korun. Uznal ho vinným z účasti na organizované zločinecké skupině, za který lze pachatele potrestat až desetiletým vězením. Hejtman následně rezignoval na svou funkci a zároveň se vzdal pozice zastupitele.

Soud vzal v potaz dobu, která uplynula od trestné činnosti, Krkoškovo doznání i jeho současný způsob života. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro podání odvolání.

Hejtman po jednání řekl, že o své situaci bude nyní jednat s koaličními partnery a spolustraníky. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš prohlásil, že Krkoška musí skončit jak v hnutí ANO, tak ve své funkci, místopředseda Karel Havlíček uvedl, že vedení ANO obratem svolá předsednictvo ke Krkoškovu vyloučení z hnutí. Krátce na to oznámila tisková mluvčí kraje, že hejtman rezignoval na svou funkci a zároveň se vzdává pozice zastupitele. Sám hejtman pak v prohlášení pro média uvedl, že také vystoupí z hnutí ANO.

Krajský předseda: Padni, komu padni

Krajský předseda ANO Josef Bělica ještě před oznámením hejtmanovy rezignace uvedl, že v hnutí je zavedený proces, který bude dodržen. "Včera v noci jsem s panem hejtmanem mluvil a on je připravený rezignovat na pozici hejtmana. Neznám detaily z toho soudu, ale samozřejmě to budeme v rámci hnutí řešit poměrně rychle tak, jak to děláme vždycky. Sejdu se s kolegy ze zastupitelského klubu, sejdu se s koaličními partnery a budeme tu situaci řešit v řádu dní," poznamenal. K Babišově požadavku na odchod Krkošky z funkce i hnutí ANO řekl, že v hnutí jsou poměrně striktně nastavená pravidla. "Prostě vždycky jsme to posuzovali padni, komu padni," dodal.

Krkoška působil v letech 2009 až 2012 ve společnosti Interchemia Praha, odkud podle obžaloby úplatky směřovaly k lékařům. Měli přednostně předepisovat léky konkrétních farmaceutických společností. Celkem byly předány úplatky zhruba za 12 milionů korun. Původně bylo v kauze stíháno 200 lidí, z toho 151 lékařů.

Krkoška podle obžaloby prostřednictvím podřízených zástupců předal přes 800 tisíc korun. K trestné činnosti se ve čtvrtek u soudu doznal. Žalobce mu nejprve navrhoval uložit podmíněný trest, po uznání viny návrh zmírnil na trest peněžitý ve výši minimálně 250 tisíc korun.

Hejtman podle předsedy senátu Milana Rossiho věděl, jakým způsobem systém ve firmě pracuje a znal všechny souvislosti. "Svým způsobem života ale od té doby projevil empatii, sociální cítění i smysl pro spravedlnost," prohlásil soudce. Soud proto podle něj neměl důvod ukládat vyšší trest.

Krkoška byl od roku 2016 zastupitelem Moravskoslezského kraje. Ve funkci hejtmana loni v červnu nahradil Iva Vondráka (zvolen za ANO). V písemném vyjádření médiím Krkoška dříve sdělil, že soudní líčení nemá nic společného s jeho aktuálním působením v politice.