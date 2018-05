Krizový stav kvůli kůrovci zatím nevyhlásíme, shodli se ministři životního prostředí a zemědělství

Náklady na odvoz dřeva přesáhnou miliardu korun. Má se také zrychlit udělování pracovních povolení pro Ukrajince, resortu totiž chybí zaměstnanci.

Praha - Krizový stav se kvůli kůrovci zatím vyhlašovat nebude, řekli po dnešním meziresortním jednání ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO). Společnost ČD Cargo by však měla do konce letošního roku navýšit kapacity na odvoz dřeva z lesů o 500 vagonů.

Jeden by měl stát podle Milka kolem 80 000 eur, celkem budou tedy náklady na nákup vagonů činit přes miliardu korun. Mělo by se také zrychlit udělování pracovních povolení pro cizince z Ukrajiny a Srbska, v lesích podle Brabce aktuálně chybí 2000 kvalifikovaných a 4000 nekvalifikovaných pracovníků. Stát v součinnosti s kraji bude také hledat místa, kde by se mohlo dřevo skladovat.

Kůrovcovou kalamitu zejména na východu republiky označuje Brabec za největší od dob Marie Terezie. Podle něj je největší problém v hledání samotných pracovníků v zahraničí. "Firmy opět potvrdily, že shání kde můžou, berou dneska takřka kohokoli. A nejde už o kvalifikované lidi - o práci s motorovou pilou, které nesežene na úřadu práce, ale i o nekvalifikované lidi na pěstební práce, sázení sazenic, sbírání klestí - a ani ti se nedají sehnat," řekl ČTK Brabec. Podle něj je základem urychlit příchod lidí ze zahraničí, v první skupině by podle něj mohla být tisícovka dělníků.

Na příští nebo přespříští jednání vlády by tak měl jít podle Milka materiál, kterým se zrychlení příjmu pracovníků umožní. Stát také zajistí v zahraničí agenturu, aby mohly zejména menší a střední firmy hledat pracovníky v zahraničí snáze.

"Je potřeba říct, že samozřejmě se budeme snažit veškeré napadené stromy co nejrychleji porazit, takže se během těch čtyř měsíců vytěží větší množství dřeva než normálně," dodal Milek.

Až 2,5 milionu kubických metrů dřeva bude podle Milka neumístitelných na trhu, pily nemají kapacity na jeho zpracování. "Budeme vytvářet mokré a suché sklady, převážně tedy suché, protože samozřejmě v dnešní suché situaci, kdy nám neprší a průtoky řek jsou na 30-20 procentech, těžko můžeme odebírat nějaké větší množství vody na kropení těchto klád tak, aby se nezhodnocovaly," vysvětlil ministr.

Nyní má stát již zajištěno 200 skladovacích míst na půl milionu kubických metrů v okolí nádraží a drah, zbytek bude na jiných skládkách nebo například po ošetření zůstane v lese.

Milek uvedl, že krizový stav stát zatím vyhlašovat nechce, protože by bylo omezeno obyvatelstvo. "Nechceme ho zatěžovat - hledáme všechny možné způsoby jak vyřešit tu kalamitu bez krizového stavu, ale nevylučuji to," sdělil.

Ministerstvo také plánuje větší dotace pro lesníky. "Jeden titul je na obnovu lesa - navyšujeme to o 300 milionů na 950 milionů korun pro soukromé subjekty. A pak je tam dotační titul technická zařízení, který navyšujeme o zhruba 140 milionů korun," uzavřel Milek.

Kvůli kůrovci by se měla mimořádně sejít také Poslanecká sněmovna, nejspíš na přelomu června a července. Důvodem pro svolání schůze je podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Radka Holomčíka (Piráti) postoj ministerstva zemědělství, které nedávno připustilo, že za šíření kůrovce nemůže jen sucho, ale také nedostatečná reakce zejména podniku Lesy ČR.

Milek i jeho předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL) by podle Holomčíka měli Sněmovně osvětlit dosavadní kroky při řešení kalamity. Ministerstvo zemědělství by podle poslance mělo vysvětlit, proč nezasáhlo dříve a jak se k situaci stavěla dozorčí rada Lesů ČR.

Na Lesy ČR míří v poslední době kritika za to, že zanedbaly preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. Kvůli kůrovci Milek nedávno odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda.