Karel III. se objeví na britských bankovkách až za dva roky. Jeho podobu palác ladí

Bankovky s portrétem nového britského krále Karla III. by se měly dostat do oběhu v polovině roku 2024. Oznámila to britská centrální banka. Vyměněny postupně budou i mince, uvedla mincovna Royal Mint. Podobu nového panovníka, kterou použije na polymerových bankovkách, centrální banka zveřejní do konce roku.

Královna Alžběta II. zemřela na začátku tohoto měsíce po 70 letech vlády. Na britských bankovkách byla od roku 1960. Současné polymerové bankovky s portrétem bývalé královny budou i nadále zákonným platidlem a z oběhu budou staženy až poté, co se opotřebují nebo poškodí, uvedla centrální banka. Související Řadu zemí čeká po smrti Alžběty II. výměna mincí i bankovek. Česku by to trvalo roky Oznámení přichází jen několik dní předtím, než 30. září přestanou být zákonným platidlem poslední papírové bankovky. Centrální banka minulý týden uvedla, že jich je v oběhu ještě zhruba za 11 miliard liber (303 miliard korun). Na současné sérii polymerových bankovek jsou také portréty Winstona Churchilla, Jane Austenové, JMW Turnera a Alana Turinga. "První mince s podobiznou Jeho Veličenstva krále Karla III. se dostanou do oběhu podle poptávky od bank a pošt," uvedla generální ředitelka mincovny Royal Mint Anne Jessoppová. Znamená to podle ní, že mince s podobiznou Karla III. a Alžběty II. budou společně v oběhu ještě mnoho let. Proces výměny bude nějakou dobu trvat. Mincovna odhaduje, že existuje zhruba 27 miliard mincí s podobiznou královny. Související Zákon obchodníkům neukládá, aby dál přijímali bankovky s úzkým proužkem, uvedla banka Vrchní expert peněžního oběhu České národní banky (ČNB) Jaroslav Moravec pro Aktuálně.cz potvrdil již v minulosti, že výměna platidel je velmi složitý a dlouhodobý proces. Navíc z ekonomického pohledu i velmi nákladný, neboť se nevyměňují jen platidla v oběhu, ale i ta, co tvoří zásoby. Samotná ražba potřebného množství mincí a předání do oběhu je podle Moravce otázkou mnoha měsíců i let, záleží na objemu mincí v oběhu. U bankovek je obměna ještě mnohem náročnější, protože nové bankovky procházejí několika tiskovými technikami. Palác představil králův monogram Také královská pošta chystá nové známky s podobiznou krále. Nové známky se dostanou do oběhu po vyčerpání současných zásob. Známky s podobiznou královny zůstanou stejně jako platidla nadále v platnosti. Buckinghamský palác dnes rovněž představil monogram nového panovníka, který se používá mimo jiné na státních dokumentech, vládních budovách, pro frankování královských zásilek a objevuje se také na sloupových poštovních schránkách. Monogram vybral panovník z řady návrhů - skládá se z písmen C a R představujících jméno Charles a výraz "rex", tedy latinsky král, spolu s vyobrazením koruny a římskou číslovkou III.