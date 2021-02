Česká měna pokoří hranici 25 korun za euro, věří experti. Je nejsilnější za 11 měsíců

Česká koruna je nejsilnější za posledních 11 měsíců, euro v pátek stálo méně než 25,80 koruny. A podle analytiků oslovených Aktuálně.cz bude česká měna sílit ještě více. Dostat by se mohla až na hranici 25 korun za euro.

V březnu, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, česká měna vůči euru prudce oslabovala. Během loňského jara spadl kurz až k 27,80 koruny za euro. Nad 27 korun se pak euro znovu dostalo na podzim, kdy se koronakrize opět zhoršila.

Od začátku tohoto týdne se ale kurz drží pod 26 korunami za euro. "Z pohledu koruny patřil první únorový týden mezi ty úspěšné, když tuzemská měna prakticky kontinuálně posilovala. Pomohla tomu jak zveřejněná data, tak publikace nové prognózy ČNB," popisuje ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Výsledkem byl nárůst tržních úrokových sazeb, což podle něj také nahrává úspěšné koruně.

Ekonom společnosti Citfin Tomáš Volf očekává, že česká měna bude vůči euru posilovat i nadále. "Další technická úroveň, kterou má koruna před sebou je 25,70 Kč/EUR," říká Volf pro on-line deník Aktuálně.cz. Pokud tuto úroveň zdolá, může podle Volfa zamířit i k 25,50 koruny za euro.

Klíčovým faktorem pro vývoj měny bude i letos měnová politika České národní banky. "Ta připustila až trojí zvýšení sazeb ve druhé polovině letošního roku. To by vedlo k dalšímu posílení domácí měny směrem ke 25,00 Kč/EUR, takže během letošního roku nevylučuji, že se pod magickou hladinu 25 korun za euro skutečně podíváme," předpovídá Volf.

Předpověď Komerční banky naznačuje posilování měny na 25,60 koruny za euro v polovině a na 25,20 koruny za euro na konci roku. "Doposavad však data z ekonomiky překvapují v pozitivním smyslu a v případě, že by tento trend pokračoval, mohla by i centrální banka naplnit svůj agresivní plán zvyšování sazeb, což by znamenalo i rychlejší posilování koruny oproti naší prognóze," vysvětluje ekonom banky František Táborský.

Naopak zhoršení pandemické situace nebo neúspěšná vakcinace populace by podle Táborského mohly posilování měny zpomalit, nebo i korunu v krajním případě vrátit ke slabším hodnotám.

Podobně situaci vidí také analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. "Vzhledem ke skutečnosti, že bankovní rada i nadále signalizuje zvýšení úrokových sazeb ve druhé polovině roku jako reálnou možnost, tak se zvyšuje pravděpodobnost toho, že se koruna i v nadcházejících týdnech udrží pod hranicí 26 Kč/EUR," potvrzuje Novák.