Konec poškrábaných displejů. Do pěti let se telefony opraví samy, píše CNBC

Do roku 2028 by se na trhu měly začít objevovat chytré telefony s obrazovkou, která bude schopná se sama opravit. Uvedl to server CNBC s odvoláním na technologickou předpověď analytické společnosti CCS Insight.

Fungovat by mohly tak, že se na povrch obrazovky nanese nanovrstva, která v případě poškrábání vytvoří nový materiál, který bude reagovat na působení vzduchu a nedokonalost vyplní. Související Umělá inteligence pozná, jestli je článek důvěryhodný. Vyvinuli ji čeští studenti "To není z říše science fiction, to je možné," řekl CNBC analytik CCS Insight Ben Wood. Firmy podle něj mluví o technologii obrazovek, které se dokážou samy opravit, již několik let. Jihokorejský výrobce elektroniky LG se již v roce 2013 chlubil samoopravovací technologií ve svých chytrých telefonech. Uvedl na trh telefon G Flex, který byl vybaven vertikálně zakřiveným displejem a samoopravnou vrstvou na zadním krytu. Tehdy ale nevysvětlil, jak přesně tato technologie funguje. Wood CNBC řekl, že existuje několik nových technologií, na kterých vývojáři právě teď pracují a které vypadají, že by se mohly použít. "Nemluvíme o tom, že by se rozbité obrazovky zázračně zacelily, ale o drobných kosmetických škrábancích," dodal. Samoopravnými materiály v chytrých telefonech se pochlubilo i několik dalších výrobců. Motorola v roce 2017 podala patent na obrazovku vyrobenou z polymeru s tvarovou pamětí, která se po prasknutí opraví sama. Myšlenka spočívá v tom, že když se na materiál působí teplem, praskliny se zacelí. Apple si zajistil patent na skládací iPhone s krytem obrazovky, který by se při poškození sám opravil. Přesto se ale tato technologie zatím neobjevila v komerčně úspěšném telefonu. A je zde několik překážek, které brání uvedení takových přístrojů v masivním měřítku. Jsou to hlavně velké investice do výzkumu a vývoje. Velké peníze ale bude stát také uvedení na trh a zajištění toho, aby byli spotřebitelé řádně informováni o tom, jakou úroveň poškození lze bez jakéhokoliv manuálního zásahu opravit. Wood zdůraznil, že jde spíše o technologii, která dokáže sama od sebe provést minimální opravy povrchu, a ne výrazné zásahy.

