Každá obec ověřovaná pro úložiště jaderného odpadu dostane milion, rozhodl ministr

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytne obcím dotčeným výběrem hlubinného úložiště jaderného odpadu v součtu kompenzaci 53 milionů korun. Každá obec by měla dostat jeden milion.

Peníze půjdou z atomového účtu, obce si je mohou vzít anebo je mohou odmítnout. Není to žádné výkupné, žádný závazek, je to pouze milion korun za to, že se v posledních několika letech s nimi diskutovalo, řekl na tiskové konferenci ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) po jednání se starosty. Peníze by měly dostat nejdříve v lednu 2021.

"Je to naprosto zlomková částka toho, co dotčené obce měly získat v minulosti. Částku jsme připraveni alokovat, musí projít legislativním kolečkem. Byli bychom hrozně rádi, aby to dopadlo do 31. prosince příštího roku tak, aby k 1. lednu 2021 už byla pro ně alokována," uvedl Havlíček. Středeční jednání označil za velmi seriózní a v nekonfrontační atmosféře.

V současnosti se zkoumá devět lokalit, v nichž se nachází 53 obcí. K 30. červnu 2020 se má podle MPO jejich počet snížit na čtyři a v roce 2025 zůstane jedno místo finální a jedno záložní. Úložiště by poté mělo být do provozu uvedeno nejpozději v roce 2065.

Havlíček také řekl, že se o problémech 15 let nesprávně hovořilo, což bylo jednou z hlavních připomínek zástupců obcí. Ti podle něj respektují fakt, že se úložiště musí v Česku vytvořit. Podle Havlíčka byl dříve postoj resortu silový. "V mnoha směrech se argumentům dotčených lokalit nedivím," konstatoval ministr, který je ve funkci více než dva měsíce.

Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 32 obcí a měst a 15 spolků, dnes před jednáním zveřejnila stanovisko, v němž žádala po Havlíčkovi, aby zastavil práce na vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Než budou platit nové zákony. Ty by podle obcí měly zajistit rovnoprávnější postavení dotčených samospráv vůči státní správě a veřejnosti umožnit hájit své zájmy.

Starostové také nesouhlasili s předloženým návrhem věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich obyvatel. Havlíček na to řekl, že se výběr lokalit pro úložiště v současnosti nemůže zastavit.

"My nemůžeme dělat to, že se nejdříve schválí zákon, což může trvat rok, 1,5 roku, a teprve se následně zúží výběr lokalit. My musíme s tím paralelně jet, ale ten finální výběr, který bude zajímat každého ještě více, to znamená ze čtyřech na ty dvě a jednu, už pojede v režimu nového zákona," dodal.

Obce a veřejnost se podle Havlíčka mohou k záměru zákona vyjádřit v následujících 2,5 měsících. Termín k vyřízení všech jejich připomínek je do letošního 30. září.