Kapsch nabízí státu část své firmy, která se stará o mýto. Provoz zlevní, láká firma

Přesnou cenu ani nabízený podíl firma Kapsch nezveřejnila, ale částka by se mohla podle odhadů pohybovat do 400 milionů korun.

Praha - Současný provozovatel mýtného systému v Česku Kapsch nabídl státu odkup akcií části svého podniku, která zajišťuje provoz a obsluhu mýta. Podle firemních odhadů by se prodejní částka měla pohybovat mezi 200 až 400 miliony korun. Společnost Kapsch o tom informovala v tiskové zprávě. Ministerstvo dopravy se návrhem firmy zabývá, prioritou je však podle mluvčího Jakuba Stadlera dokončení současného tendru, který byl nepravomocně zrušen antimonopolním úřadem.

"Rozhodli jsme se poslat panu ministrovi ještě jednou variantu řešení mýtné situace, která spočívá v razantní emancipaci státu v provozování mýta," řekl generální ředitel Kapsche Karel Feix. Podle něj by celý proces přechodu provozu mýta pod stát trval přibližně 15 měsíců. Konkrétní částku i podobu případného prodeje by podle firmy určily až jednání obou stran a znalecké posudky.

"Z pohledu ministerstva dopravy se ze strany Kapsche jedná zatím spíše o návrh než o nabídku," řekl Stadler. Resort podle něj návrh společnosti v současnosti analyzuje a pro případ, že by se rozhodl v budoucnosti tuto variantu realizovat, by se obrátil kvůli ověření legality takového postupu i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ministerstvo usiluje o to, aby bylo napevno a nepochybně stanoveno, že lze nabýt účast v obchodní společnosti bez realizace zadávacího řízení, vysvětlil Stadler.

Stát v současnosti vlastní veškerou infrastrukturu mýtného systému, včetně dokumentace, podle Feixe mu však chybí provozní know-how představované především mýtnými a projektovými specialisty.

Podle mluvčího firmy Davida Šimoníka může toto řešení přinést státu několik pozitiv. Stát by podle něj vedle vlastního dohledu mohl pravidelně vybírat podle výhodnosti jednotlivé subdodavatele, kteří zajišťují například provoz technologie, logistiku nebo výběr poplatků. Převzetím systému do vlastních rukou by se podle Šimoníka mohly zároveň i snížit provozní náklady na zhruba 890 milionů korun ročně při provozní nákladovosti 8,6 procenta. Dnes provozní nákladovost dosahuje 14 procent.

"Zbavení se závislosti na jediném externím provozovateli a přechod denního provozu mýta pod stát je totiž celoevropským trendem," dodal Feix. Zmínil přitom Rakousko, Bulharsko nebo Slovinsko, kde se podle něj tento systém osvědčil. Od podzimu bude stát provozovat mýto i v Polsku a Německu.

V současnosti Kapsch zajišťuje činnosti týkající se bezprostředního denního provozu mýtného systému, jako je prodejní a obslužná síť, kontaktní centrum pro klienty, podpora prodejní sítě, help desk, web management, oddělení reklamací, centrum pro manuální validaci, logistika a distribuce OBU či platby a další.

Kapsch je provozovatelem mýtného systému v Česku od roku 2007, přičemž jeho současný kontrakt na provoz systému vyprší v závěru příštího roku. Novým provozovatelem mýta po roce 2019 se podle státního tendru mělo stát konsorcium Czech Toll/Sky Toll, tendr však byl v květnu zatím nepravomocně zrušen Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ministerstvo dopravy podalo proti rozhodnutí úřadu rozklad.

Kapsch nabízel státu mýtný systém k prodeji v minulosti už jednou. Ministr dopravy Dan Ťok tehdy uvedl, že společnost za něj chtěla několik miliard korun.