Mýtné v Německu se může zavést, podle Evropské komise nediskriminuje cizince

před 8 minutami

Evropská komise se rozhodla ukončit řízení, které od roku 2015 vedla s Německem kvůli jeho plánu na dálniční mýtné pro osobní auta. Komise to ve středu uvedla v tiskové zprávě s tím, že v březnu Německo přijalo potřebné změny pravidel a odstranilo tak možnou diskriminaci na základě národnosti. "Komise se proto rozhodla případ uzavřít," uvedla komise s tím, že nyní bude sledovat, jak jsou pravidla skutečně uváděna do praxe. Několik států včetně Česka si stěžovalo, že německé mýtné se bude týkat hlavně cizinců. Mýtné totiž mělo záviset na emisích – a němečtí občané by dostali zaplacené mýtné zpět, což by diskriminovalo občany ostatních států.

