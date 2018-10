Inflace v Turecku dosáhla téměř 25 procent, je nejvyšší za posledních 15 let

Turecká lira od začátku roku ztrácí vůči americkému dolaru zhruba 40 procent.

Ankara - Meziroční míra inflace v Turecku se v září vyšplhala na téměř 25 procent, tedy na nejvyšší úroveň za 15 let. Vyplývá to podle agentury Reuters z středeční zprávy tureckého statistického úřadu. Za růstem spotřebitelský cen stojí současná měnová krize v zemi. Turecká lira od začátku roku ztrácí vůči americkému dolaru zhruba 40 procent.

Statistický úřad oznámil, že meziroční růst spotřebitelských cen v Turecku v září zrychlil na 24,5 procenta ze srpnových 17,9 procenta. V meziměsíčním srovnání se ceny zvýšily o 6,3 procenta, zatímco analytici očekávali nárůst o pouhých 3,6 procenta.

"Centrální banka na to bude muset reagovat," uvedl analytik Inan Demir ze společnosti Nomura. "Není to něco, co by se dalo ignorovat. Na příštím zasedání budou muset přikročit ke zvýšení (úrokových sazeb)," dodal. Jiní analytici však předpokládají, že banka úroky ponechá beze změny poté, co je výrazně zvýšila minulý měsíc.

Tureckou liru letos tlačí dolů diplomatické spory se Spojenými státy a obavy z vlivu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na měnovou politiku. Oslabování domácí měny vede ke zdražování široké škály zboží od potravin po pohonné hmoty a podkopává důvěru v tureckou ekonomiku.

Minulý měsíc turecká centrální banka v reakci na růst inflace a propad liry zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 6,25 procentního bodu na 24 procent, a to navzdory Erdoganovým výzvám ke snižování úroků.

"Vzhledem k rozsahu zvýšení úrokových sazeb v minulém měsíci a pokračujícímu tlaku prezidenta Erdogana, aby se sazby dál nezvyšovaly, předpokládáme, že měnová politika zůstane beze změny," uvedl analytik Jason Tuvey ze společnosti Capital Economics.