Inflace v listopadu zrychlila na šest procent. Lidé si připlatili za benzin i bydlení

Inflace v listopadu zrychlila meziroční růst na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Šestiprocentní růst spotřebitelských cen zaznamenalo Česko naposledy v říjnu 2008. Aktuální vývoj nejvíce ovlivnily ceny v dopravě. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad. Analytici v průměru očekávali inflaci na úrovni 6,2 procenta.

"Ceny automobilů vzrostly o 7,4 procenta a pohonných hmot a olejů o 32,8 procenta. Například Natural 95 se v listopadu u čerpacích stanic prodával průměrně za zhruba 37 korun za litr, což byla nejvyšší hodnota od října 2012, tedy nejvíce za devět let," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Meziroční růst cen zrychlil v pátém měsíci za sebou. Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému listopadu o pět procent a ceny služeb o 7,5 procenta.

Více platili lidé letos v listopadu například i za bydlení. Cena nájemného z bytu se zvýšila o 3,7 procenta, výrobky a služby pro běžnou údržbu a opravy bytu zdražily o téměř deset procent, vodné a stočné shodně o 5,5 procenta a tuhá paliva o 6,5 procenta.

Cena tabákových výrobků vzrostla o více než 12 procent, stejně jako ceny oblečení a obuvi. Za stravování a ubytování platili lidé o 7,6 procenta více než před rokem. Mezi potravinami výrazně zdražilo například máslo, které stálo zhruba o čtvrtinu více než loni. Brambory byly letos dražší o více než pět procent. Mírně naopak zlevnilo ovoce.

Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,2 procenta. Pohonné hmoty proti říjnu zdražily o 4,4 procenta a automobily o procento. Rostla také cena zeleniny, ovoce, másla, sýrů a tvarohů nebo drůbežího masa.

Ve srovnání s říjnem naopak zlevnily energie. Za elektřinu platili lidé méně o 16,2 procenta a za zemní plyn o 11,5 procenta. "Tento pokles spotřebitelských cen byl důsledkem prominutí DPH u cen elektřiny a zemního plynu. Dopad této změny na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v listopadu představoval podle orientačního propočtu ČSÚ snížení o 1,0 procentního bodu," uvedl ČSÚ.

Podle analytiků zmírnilo vývoj listopadové inflace hlavně dočasné odpuštění daně z přidané hodnoty (DPH) u energií. Podle nich jde ale jen o dočasný efekt a inflace v dalších měsících dál poroste.

"Ve světle rostoucích obav z inflace je listopadová změna cen příznivou zprávou. Připomíná to však spíše dočasné zklidnění větru před blížícím se vichrem, který přijde v lednu," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Do inflace se podle něj zásadně promítlo odpuštění DPH u elektřiny a zemního plynu. "Jde o dočasný zásah s platností v listopadu a prosinci letošního roku. Opatření ubralo z listopadové inflace jeden procentní bod," dodal.

Hlavní ekonom Fondee Pavel Štěpánek očekává, že růst cen energií se s plnou silou projeví v inflaci až v dalších měsících a je podle něj otázkou, jak dlouho tento vliv přetrvá.

"Pokud by se DPH vrátilo zpět na úroveň 21 procent, inflaci by to navýšilo o zhruba jeden procentní bod. Naopak úlevou pro peněženky domácností by v následujících týdnech mohly být levnější pohonné hmoty," doplnil analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.