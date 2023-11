Inflace po osmi měsících opět vystřelila. Ovlivnil ji loňský úsporný tarif na energie

Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zrychlil na 8,5 procenta ze zářijových 6,9 procenta, spočítal Český statistický úřad. Jde o první měsíc po osmi měsících, kdy inflace zrychluje. Oproti minulému měsíci šly ceny nahoru o 0,1 procenta. Údaj za říjen je ale ovlivněný tím, že před rokem statistici zahrnuli do výpočtu vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny.

Po zavedení úsporného tarifu došlo k umělému snížení inflace. To následně vytvořilo nízkou srovnávací základnu, která nyní vede právě k nárůstu meziročně vyjádřené inflace. "Pokud bychom tento úsporný tarif do výpočtu nezahrnuli, cenový růst by činil 5,8 procenta," upřesnila Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v říjnu největší vliv ceny bydlení. Druhé v pořadí vlivu byly ceny potravin a nealkoholických nápojů.

Centrální bankéři ponechali na posledním zasedání hlavní sazbu na sedmi procentech. "A tříměsíční sazba od té doby stoupá, což značí, že trhy přestávají věřit, že ke snížení sazeb dojde na prosincovém zasedání," vysvětluje analytik Citfin Tomáš Volf. "Jelikož v lednu měnové jednání pravděpodobně nebude, tak další možný termín je až v únoru. Centrální bankéři jsou si vědomi toho, že inflace klesá zatím pomalejším tempem, než původně čekali," dodává.

Volf se domnívá, že je cíl srazit průměrnou inflaci za letošní rok pod deset procent ohrožen. "A dostat ji pro příští rok pod 2,6 procenta také. Dle slov guvernéra ČNB Aleše Michla bude snižování pozvolné, což v překladu znamená, že se nebude nikam spěchat, což hraje do karet importu, protože slabá koruna bude znesnadňovat pozici českých dovozců," dodává Volf.

Oproti tomu ekonom BHS Štepán Křeček má zato, že již zrušený energetický tarif bude českou inflaci ovlivňovat jen do konce roku. "Již v příštím roce inflace výrazně klesne a bude se pohybovat poblíž svého cíle," odhaduje.

