Experti: Česko je sice z recese venku, ale ekonomicky zaostává a roste příliš pomalu

Tuzemská ekonomika roste příliš pomalu a Česko nevyužívá dostatečně svůj potenciál. Česká republika se také delší dobu snaží dohnat úroveň mezd v Německu nebo Rakousku, mzdy jsou ale stále zhruba na třetinové úrovni těchto zemí. Kritická slova zazněla v nedělní debatě ekonomů v České televizi.

Česká ekonomika roste příliš pomalu. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekli ekonom Jan Švejnar z Kolumbijské univerzity v New Yorku, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a člen představenstva ČSOB Ján Lučan a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník. Ekonomové také upozorňovali na to, že růst ekonomiky brzdí nedostatečně rozvinutá infrastruktura a nedostatečné koncepce dlouhodobého rozvoje.

"Jak krátkodobě, tak dlouhodobě rosteme příliš pomalu," řekl Švejnar, podle kterého Česko nevyužívá dostatečně svůj potenciál. Poznamenal, že již zhruba třetinu století se Česko snaží dohnat úroveň mezd v Německu nebo Rakousku a stále jsou mzdy zhruba na třetinové úrovni těchto zemí. Podle Švejnara inflace zpomaluje po celém světě a hlavní problém pro Česko bude ekonomický růst a zvyšování životní úrovně.

Míní, že centrální banka může začít snižovat úrokové sazby, i když míra inflace v říjnu může být mírně vyšší než v září. Vysoké sazby měly vliv na investice firem, protože jejich financování bylo dražší, což následně ovlivňuje i spotřebu a vede ke stagnaci ekonomiky, uvedl.

Pandemie zpřetrhala dodavatelské řetězce

Podle Lučana je Česko venku z recese, stále však ekonomicky zaostává a čeká ho větší transformace ekonomiky než jiné země. Na konci příštího roku by mohla být míra inflace mezi 2,5 až třemi procenty, pokud nenastanou nějaké další globální události, doplnil. Upozornil na to, že ČR je jak exportní, tak importní ekonomikou, protože firmy například potřebují dovážet suroviny. Kvůli tomu také podle něj Česko více zasáhla pandemie koronaviru, která zpřetrhala dodavatelské řetězce.

V poslední době po změně struktury ekonomiky stále hlasitěji volají i podniky, uvedl. Česku se podle něj již nevyplácí mít levnou kvalifikovanou pracovní sílu, což před 20 lety ekonomice výrazně pomohlo. "Růst od roku 1989 do roku 2010 byl velice zajímavý, ale tím se vyčerpal," doplnil.

Zámečník řekl, že je otázka, zda Česko může dlouhodobě růst, když má stejné problémy jako Německo, protože český průmysl je velmi závislý na německé ekonomice. Uvedl, že z Německa se hodně vyváželo do zemí jako Čína nebo Rusko, tedy zemí, se kterými má nyní Západ napjaté vztahy. V Česku podle něj chybí dlouhodobější strategie v základních oblastech, jako je energetika nebo doprava. Jde o obory, kde jde o horizont nejméně 20 let, doplnil.

Česká ekonomika klesla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Ve srovnání s předchozím kvartálem hrubý domácí produkt (HDP) stagnoval. Podle analytiků, které koncem září oslovila ČTK, se Česku stále nedaří dostat na úroveň před pandemií covidu-19. Předpokládají ale postupné hospodářské oživení ve druhém pololetí, za celý rok by Česko mohlo zaznamenat slabý růst.