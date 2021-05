H&M spustí svůj internetový second hand Sellpy v dalších 20 zemích EU

Švédský internetový second hand Sellpy bude k dispozici zájemcům v dalších dvaceti evropských zemích. Firma, kterou vlastní oděvní řetězec H&M, sází na to, že bude nadále růst poptávka po udržitelné módě. Celkem tak budou moci nabídky internetového obchodu využít lidé ve 24 zemích. Vyplývá to z pondělního sdělení H&M. Které země to budou, ale firma neupřesnila.

Sellpy se stará o celý proces prodeje, od vyzvednutí zboží přímo u prodejců doma, přes fotografování po jeho prodej a dopravu. Provoz ve Švédsku firma zahájila v roce 2014. V současnosti mohou jejich služeb využívat zájemci také v Německu, Rakousku a Nizozemsku. Související Čína bojkotuje módní firmy ze Západu. Značky si ji kvůli ztrátám udobří, míní experti Firma uvedla, že prodej použitého oblečení je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v módním průmyslu. "Každý zakoupený použitý oděv šetří zdroje naší planety. Poptávka na našich nových trzích rychle roste," uvedl ředitel pro expanzi Gustav Wessman. H&M koupila první podíl v Sellpy v roce 2015. Od té doby investovala do firmy více než 20 milionů eur (509 milionů Kč) a nyní ve firmě vlastní zhruba 70procentní podíl, řekl Wessman agentuře Reuters. Podle svých internetových stránek má Sellpy více než 500 zaměstnanců a na svých stránkách prodala už více než deset milionů položek.